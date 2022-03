Cada enfrentamiento entre Real Madrid y Barcelona son más que tres puntos. Aunque en la tabla de posiciones se encuentren distanciados por 15 puntos, desde ambos frentes saben que al momento de jugar un ‘Clásico’ las estadísticas quedan de lado y solo importan los 90 minutos que se disputarán este domingo, teniendo como testigo al mítico estadio Santiago Bernabéu, que lucirá lleno total para dicha contienda.

Los últimos cinco enfrentamientos han tenido como ganadores al conjunto ‘merengue’, la segunda mejor racha de dicha institución en su historia. Durante la temporada ya vencieron a los blaugranas en dos ocasiones. Sin embargo, el Barza buscará acabar con esta racha negativa, algo que no sucede desde el 2019, y que mejor que hacerlo ante la afición de su clásico rival.

Expectativa blanca

Desde tienda blanca se encuentran viviendo un ambiente de paz y tranquilidad. Hace una semana sellaron su clasificación a los cuartos de final de la Champions League, en una eliminatoria épica contra el PSG. Asimismo, este lunes golearon 3-0 al Mallorca por LaLiga, ratificando su liderazgo indiscutible y sacándole 10 puntos de diferencia a su más cercano perseguidor, Sevilla.

Para el periodista Juancar Baena el fanático del equipo capitalino sabe que sumar los tres puntos le daría una enorme envión anímico al cuadro de Carlo Ancelotti de cara al cierre de temporada, en la cual aún tiene posibilidades de ganar hasta dos títulos.

“El hincha madridista está expectante ante este partido ante un Barza que llega reforzado desde el mercado de invierno. Una victoria supondría comenzar con los festejos de una liga que quedaría ‘virtualmente’ ganada y supondría también crear un aura de optimismo para la eliminatoria en Champions League ante el Chelsea”, afirmó.

Real Madrid venció 3-0 a Mallorca en la jornada 28 de LaLiga. (Foto: REUTERS)

Por otro lado, destacó el presente dentro y fuera de la cancha de los de Valdebebas: “El Madrid en un momento de forma y un estado anímico inmejorable. Siempre se ha dicho que los equipos de Ancelotti sufren un bajón de forma en estos momentos de la temporada, pero el Madrid 21/22 parece no notarlo, solo hay que ver el estado de un viejo rockero como Modric para refrendarlo. Eso sí, si finalmente Benzema no llega listo para el Clásico, habrá mucho peso en los hombros de Vinicius, veremos si el brasileño se erige en la figura que su equipo necesita”.

Ilusión blaugrana

Han pasado casi dos meses desde que el Barcelona registró su última derrota. El cuadro catalán vive un gran momento después de un abrupto arranque de curso. Acaban de meterse a los cuartos de final de la Europa League y ya se ubican en la tercera casilla del torneo local. Pese a que aún están lejos de su clásico rival, este encuentro es el más importante para Xavi Hernández, según Marc Fuster de La Sexta TV.

“A pesar de que ahora mismo el Barcelona está muy lejos en LaLiga, que todas las expectativas están puestas en la Europa League y clasificarse a la Champions League 2022-2023, igual se toman el juego como un choque trascendental. El equipo llega en su mejor momento de la temporada, sin perder hace once partidos. No solo llegan a tope en lo deportivo, sino también desde lo anímico. Considero que será el partido más importante en la era Xavi, porque dará luces de hasta dónde puede rendir su equipo. Si ganan el partido, no sé si le vaya a alcanzar para pelear el título, pero si como mínimo para animar a sus hinchas que daban este curso por perdido”, explicó.

Barcelona derrotó este jueves 2-1 a Galatasaray y clasificó a la siguiente fase de la Europa League. (Foto: AFP)

Aspirar a ganar LaLiga puede sonar en estos momentos una utopía, pero para Fuster no es tan descabellado pensar que el conjunto de la Ciudad Condal puede sumar un nuevo trofeo más en sus vitrinas. Pero tiene claro que lo primero será salir victoriosos de Madrid.

“Son muchos los puntos de diferencia. En el Barza saben que no depende de sí mismos, pero si saca los tres puntos en el Bernabéu y ganan el partido que tienen pendiente, solo estarían a nueve puntos. Hemos visto campeonatos donde los líderes han perdido más de esa cantidad de unidades. Cabe indicar que el Madrid seguramente va a centrar sus objetivos en la Champions”, sostuvo.

Números de clásico

Este 20 de marzo se disputará el partido número 249 entre Real Madrid y Barcelona. En los últimos dos años los blancos sacaron una ventaja de cuatro partidos por encima de los blaugranas. El máximo artillero de estos enfrentamientos es todavía Lionel Messi con 26 anotaciones, distribuidos: 18 Liga, 6 Supercopa, 2 Champions. Sergio Ramos es otro jugador del PSG que también figura en las estadísticas, igualando con ‘Leo’ en 45 presentaciones.

PJ Victorias del Real Madrid Victorias del Barcelona Goles anotados Máximo anotador 248 100 96 819 Lionel Messi (26)





