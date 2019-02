Bale busca casa fuera de España: una marcha más segura para el mercado de fichajes

¿Se marcha de Madrid? ¿Habrá recibido el mensaje de salida de Florentino Pérez? Había sido la apuesta del presidente del Real Madrid hace algunas temporadas, pero nunca terminó en convertirse en el futbolista que pensaba la dirigencia del club cuando lo ficharon del Tottenham. Bale tuvo buenos partidos, marcó goles importantes para la institución, mas nunca llegó a estar a un nivel parecido al de Cristiano Ronaldo. Ahora se habla de su marcha de LaLiga tras viendo casas en Manchester en las últimas semanas.



De acuerdo a medios españoles, Bale ya mira con su familia viviendas en las afueras de Manchester. En el Triángulo de Oro de Chesire, una de las zonas más exclusivas de la ciudad inglesa, el extremo galés analiza la compra de una vivienda, por lo que ya se rumorea de su partida al Manchester United de cara al mercado de fichajes de verano. Bale no es titular indiscutible en el Real Madrid y puede vendérsele sin ningún problema.



La manzana de la discordia, sin embargo, es el alto costo de la ficha del ex Tottenham. Bale cobra un salario muy alto y no se le venderá a bajo coste, por lo que los ‘Red Devils’ deberán hacerle una oferta tentadora a la ‘Casa Blanca’ para que se le deje ir al futbolista. Bale no está jugando al mejor nivel y Florentino prefiere mirar otras alternativas a corto plazo.



Bale apenas jugó 22 minutos en la goleada del Barcelona sobre el Real Madrid en el Bernabéu, Solari confía ahora más en Lucas Vázquez y ya sea con el técnico argentino en el mando para la próxima temporada o no, el seleccionado de Gales tiene las puertas abiertas. Al igual que otros jugadores, comienza a agotársele el tiempo.



► ¡Terrible imagen! Así quedó la rodilla de Varane tras segundo gol del Barcelona [FOTO]



► 'Se agota el tiempo de Solari: los dos técnicos que mira Florentino para el Real Madrid



► Palmas: la charla en el entretiempo que lo cambió todo en Barcelona para golear al Real Madrid



► Puede sonreír: Vinicius recibió tremenda noticia en Brasil, pese a eliminación en Copa del Rey