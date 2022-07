Casemiro es uno de los jugadores con rótulo de referente en Real Madrid. El centrocampista brasileño es titular en el esquema de Carlo Ancelotti y sería de la partida en el Clásico de Real Madrid vs. Barcelona en Las Vegas. El brasileño habló sobre el enfrentamiento hace dos semanas en un canal brasileño SporTV y fue consultado sobre Neymar, su compañero de selección que no la pasa bien en PSG a pesar de haber renovado.

“Él [Neymar] puede jugar en cualquier equipo del mundo. Si el PSG no lo quiere, lo quiere el Real Madrid. ¿Vale?”, contestó Casemiro en tono de broma en unas declaraciones que no han trascendido hasta ahora sin esconder su deseo por tener en sus filas al ex Barcelona que costó 222 millones a los de París.

Además del buen humor que mostró el número 14, trascendió que son muy buenos amigos en todas las situaciones que se presenten. Casemiro ha sufrido a Neymar como rival (ya se enfrentaron en Brasil antes de que los dos dieran el salto a Europa) y disfrutado como compañero.

El madridista y el exazulgrana (ambos tienen 30 años) se han visto las caras como adversarios en ocho ocasiones, con un balance favorable a Casemiro (tres victorias del ex del Sao Paulo, tres empates y dos triunfos para el ex del Santos). Con la Verdeamarela han compartido equipo en 48 partidos, dos aún de jóvenes en la Sub-17 y el resto con la absoluta de Brasil.

Otra pregunta que trascendió en la entrevista fue cuál es su opinión de los compañeros con los que comparte el campo de juego y el fichaje de Tchouameni que será una ‘competencia’ directa para él por la posición que ocupa y también con compañeros como Kroos y Modric.

“La llegada de Tchouaméni puede hacer que Luka [Modric], Toni [Kroos] o yo nos vayamos. Dime, ¿cómo renunciarías a Kroos o a Modric? Es imposible”, respondió.





