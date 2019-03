El caso de Marcelo: la posibilidad de ser titular en el Clásico para ganar en Champions

Marcelo es como una Caja de Pandora en la actualidad: puede jugarte un partido para el recuerdo o, como en las últimas ocasiones, puede volverse un dolor de cabeza para los fanáticos madridistas en el Bernabéu. A poco del Clásico entre el Real Madrid vs. Barcelona , Solari duda con la inclusión del brasileño en la alineación titular en el Bernabéu. ¿Cuáles son las razones para que Marcelo tenga una nueva oportunidad en LaLiga?



La Champions League. Eliminados de la Copa del Rey y con un pie y medio fuera de LaLiga, Marcelo puede entrar en el once del Real Madrid para darle descanso a Sergio Reguilón. La posibilidad de llegar a los cuartos de final del torneo hace que Solari medite la posibilidad de jugar con el brasileño, dado que Reguilón es necesario para clasificar en la UCL.



¿Por qué hay tantas contras con Marcelo? Tan solo mirar sus últimos partidos. No convocado para la Selección de Brasil, el lateral pasa el peor momento de su carrera. Pierde en la marca, no se desenvuelve en ataque y el hincha madridista tampoco lo extraña. Si llega a ser titular hoy, se espera que vuelva la mejor versión de él, para al menos ganarle un Clásico al Barcelona.



Marcelo, la gran incógnita a estas alturas en LaLiga Santander.

La decisión queda en manos de Solari, que extraña también a Marcos Llorente, el indiscutible con el que no ha perdido cuando el español ha jugado en el campo de juego. ¿Marcelo? Una cuestión de estrategia para el duelo del martes en Santiago Bernabéu.



