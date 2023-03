Ya no falta nada. El primero de los tres clásicos que se avecinan en España a entre Real Madrid y Barcelona está a solo hora de jugarse. Este jueves, el conjunto dirigidos por Xavi Hernández visitará en el Santiago Bernabéu a los de Carlo Ancelotti, con motivo de la ida de las semifinales de la Copa del Rey, y los futbolistas de ambos planteles son perfectamente conscientes de la importancia del partido.

Al punto que el partido ya se comenzó a jugar en las redes sociales. Por ejemplo, Gavi ha sido uno de los que más se ha ‘atrevido’ colgando la foto de la celebración del gol que marcó en la final de la Supercopa de España frente al conjunto blanco.

También lo han hecho jugadores como Sergi Roberto y Franck Kessié. El primero de ellos, con una foto del equipo celebrando el gol de Lewandowski en Old Trafford. Y en la acera del frente no se han quedado atrás. Éder Militao, Dani Carvajal y Rodrygo Goes también se han hecho presentes en sus respectivas cuentas.

Sea como sea, el partidazo que dará cita esta tarde en el Bernabéu ya tiene se calentó a través del internet. Ahora llegó el turno que los jugadores demuestren su nivel en el campo de juego para acercarse a la final del torneo español.

Gavi celebrando el gol de la Supercopa de España frente al Madrid. (Foto: Intsgram)

Florentino y Laporta comen juntos en la previa

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y Joan Laporta, del Barcelona, lideraron este jueves la comida de directivas de ambos clubes en las horas previas al partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey.

El encuentro se dio en el restaurante Zalacaín, emplazamiento elegido en la mayoría de ocasiones por parte del conjunto blanco y que se encuentra a 3 kilómetros del Santiago Bernabéu. Florentino fue el primero en llegar a las 14:29 horas y seis minutos más tarde lo hizo Joan Laporta. Ninguno hizo declaraciones a su llegada.

