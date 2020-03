El que no tiene gol, el que nunca culmina una jugada, el que hasta ahora no terminaba de ser aceptado por la afición, le está dando el Clásico a los ‘blancos’. Vinicius Junior, que se ganó a pulso la confianza de Zidane, ganó por la banda izquierda, encaró a Piqué y definió al primer palo del arco de Ter Stegen para que todo el Santiago Bernabéu se venga abajo con el 1-0 del Real Madrid vs Barcelona por la fecha 26 de LaLiga Santander.

El brasileño combinó con Toni Kroos, quien tiene un rada único, entendió el movimiento de ‘Vini’, y lo dejó prácticamente mano a mano. El delantero se perfiló para su derecha, el balón se desvió apenas en la pierna de Piqué, pero lo suficiente para descolocar al guardameta azulgrana, que nada pudo hacer para evitar que el balón ingrese a su arco.

Y la guinda llegó en el festejo. Vinicius corrió hacia la grada, se señaló el escudo del Madrid y... ¡celebró a lo Cristiano Ronaldo! Salto y voltereta con el luso en el palco viendo su festejo.

LA PREVIA DEL CLÁSICO

Ambos técnicos han dado sorpresas en sus onces y en la misma posición: Marcelo será titular en lugar del habitual Mendy, y Jordi Alba, que acaba de salir de una lesión, también va desde el vamos.

El técnico francés y su equipo sufrieron un duro golpe el miércoles al perder en cinco minutos el partido que iban ganando contra el Manchester City en la ida de octavos de final de la Champions (2-1 en el Bernabéu).

Barcelona, por su parte, viene de igualar en el San Paolo ante el Napoli por la Champions League, en un partido en el que los azulgranas no convencieron del todo en su juego.

Esta vez, la consigna de los culés será dar otro golpe en el Bernabéu, ampliar su ventaja y así encaminar LaLiga.