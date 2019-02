El escollo de gol de Messi ante el Real Madrid: la curiosa estadística en Copa del Rey

La última prueba de Lionel Messi , la que no es necesaria para marcar un récord o alargar su historia en el fútbol, sino la que pide el hincha culé para clasificar a la final de la Copa del Rey. A poco de jugarse el Real Madrid vs. Barcelona , hay una estadística que no se encuentra a favor del delantero argentino camino al Santiago Bernabéu: nunca le ha marcado un gol a los madridistas en la edición en competencia. Vamos a la data del ‘Messias’.



En siete partidos jugados, seis de ellos como titular y uno como suplente, Messi no ha podido batir el arco del portero madridista en cuestión. Ya sea Keylor Navas, Iker Casillas, etc. ¿Podrá superar el arco de Keylor en esta ocasión? Barcelona necesita al menos un gol para continuar con una chance para llegar a la final de la presente edición de la Copa del Rey.



¿Y el historial de partidos? Catalanes y madridistas afrontan su vigésima primera eliminatoria por la Copa del Rey con estadísticas parejas en casi 120 años de historia: 10 clasificaciones respaldan al Real Madrid y Barcelona ha superado la misma cantidad de veces a su rival de turno.



No obstante, Barcelona llega al fortín merengue con la obligación de imponerse en la serie tras caer ante Real Madrid en las semifinales del año 2013 y perder la final del 2014.



De los 35 enfrentamientos disputados hasta el momento, solo ocho fueron empates y 15 resultaron a favor del Barcelona, mientras que Real Madrid se impuso con el triunfo en 12 ocasiones.



Merengues y azulgranas se midieron siete veces en finales de la Copa del Rey, lidiaron ocho semifinales, cinco duelos de cuartos de final y un cotejo por octavos. Nunca igualaron sin goles.



