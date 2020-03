Todo lo contrario. Se percibe una extraña sensación de escasez futbolística que nunca había merodeado en este tipo de partidos. Pareciera que ambos equipos dejaron de ser pletóricos para convertirse de nuevo en terrenales. El derbi español agarra a sus conjuntos inmersos en problemas internos, con lesionados de peso y atravesando un modesto momento futbolístico.

El Real Madrid lleva tres partidos sin ganar en el Santiago Bernabéu y viene de caer en ese estadio contra el Manchester City complicando gravemente su situación en la Liga de Campeones. Zidane no podrá contar con Hazard y Asensio por lesión y no tiene a Marcelo, Carvajal ni a Modric en un buen nivel. El Madrid no se caracterizó por tener una gran capacidad goleadora en la temporada (todavía extrañan a CR7) pero sí tienen la mejor defensa de la Liga. Solo le encajó 17 goles.

Por su parte, el Barcelona está envuelto en escándalos dirigenciales y peleas entre los jugadores. Cambiaron de entrenador a mitad de temporada y aún no han podido consolidar un equipo titular. Esta vez no pueden contar con Suarez, Dembele y Sergi Roberto. Lo ‘Culés’ son por lejos el equipo más goleador del torneo, con 62 tantos y tienen a Messi como su máximo artillero con 18 dianas. Lo curioso es que el argentino no pudo convertir en los últimos cinco clásicos. Desde el 6 de mayo del 2018 que no lo hace. Demasiado para un futbolista como él.

No es el mejor Madrid ni el mejor Barcelona de los últimos años, pero esto no quita que el partido pueda ser emocionante. Es válido recordarles que los dos están peleando el título de la Liga. Los culés le llevan dos puntos a los merengues y es por eso que la presión recaerá en el equipo de la capital. Me imagino un partido con el Barcelona siendo dueño del balón, pero sin la sorpresa ni profundidad adecuada. El Madrid estará al acecho de cualquier error en salida del rival e intentará llegar al arco de Ter Stegen con la menor cantidad de toques posibles.

Así jugarían el Clásico

Zidane mandaría al campo a Courtois en el arco, la defensa estaría conformada por Carvajal, Varane, Ramos y Mendy. En la volante Casemiro y Kroos son fijos. El tercer mediocampista saldrá entre Modric y Valverde. Por cómo se va a dar el juego, con Barcelona con mayor posesión, creo que el uruguayo tiene mejores posibilidades por su capacidad de trajinar la cancha y de romper líneas. Más arriba Isco mantendría su puesto (fue de los mejores contra el City) y el nueve será Benzema, que no atraviesa un buen momento. Ha convertido sólo 3 goles en 14 partidos. Antes, con CR7, podía dejar de anotar, ahora se siente mucho si no lo hace. El otro ofensivo saldrá entre Vinicius Jr o Bale. Me inclino por el Gales por su experiencia en estos partidos.

Setién jugaría con Ter Stegen bajo los tres palos, la defensa la conformarían Semedo, Pique, Umtiti y Jordi Alba (si deciden no arriesgarlo, va Firpo). En el medio sector van Busquets y De Jong . La duda sería el tercer volante. Rakitic o Arthur. El croata tiene más peso en el equipo y se preocupa de llegar más a las áreas. El brasileño le da mayor circulación al balón. Yo me la juego por Arthur entendiendo que el empate no es un mal resultado para los blaugranas. En ofensiva Messi y Griezmann son fijos, el tercero saldrá entre Vidal, Ansu Fati y no quiero descartar a Braithwaite que cuentan que en los entrenamientos la rompe. Yo arriesgo por el chileno.

¿Mi pronóstico? Empate.

