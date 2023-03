Real Madrid y FC Barcelona se enfrentaron este jueves 2 de marzo, en el marco del partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. El elenco blaugrana, con numerosas bajas en su plantel, se llevó la victoria con un autogol de Eder Militao. Pese a ello, en la escuadra ‘merengue’ confían en darle vuelta al marcador global. Al menos así lo dio a conocer Luka Modric, uno de los referentes del equipo que dirige el técnico Carlo Ancelotti.

“Es una pena porque lo hemos hecho muy bien. Hemos jugado bien y a lo mejor nos faltó un poco de acierto arriba. Hemos creado algunas oportunidades, no podíamos rematar pero nuestro partido ha sido bastante bueno”, fueron las primeras palabras del mediocampista croata en rueda de prensa.

Asimismo, sostuvo: “Una pena no conseguir al menos un gol e ir a Barcelona con un empate. Queda un partido más, tenemos que estar tranquilos y confiar en que podemos ganar allí”.

A pesar de la derrota, Luka Modric señaló que el plantel no pierde la motivación y buscará un buen resultado en el Spotify Camp Nou. “Cada vez que jugamos somos optimistas, no nos fijamos en sus bajas porque el Barcelona es siempre un gran equipo con o sin bajas. Hemos hecho un buen partido, hemos creado suficiente para poder marcar algún gol, pero no lo hicimos y ellos lo hicieron en un tanto desafortunado para nosotros”, acotó.

¿Cuando será el partido de vuelta entre Real Madrid y Barcelona?

La semifinal que disputan Real Madrid y Barcelona tuvo su primer encuentro en el Santiago Bernabéu, pero el torneo del KO pasa en esta ronda a su antiguo formato, a ida y vuelta. Eso sí, el próximo encuentro tendrá que esperar más de un mes, debido al parón de selección que tendrá lugar en la segunda parte del mes de marzo, justo tras el Clásico de LaLiga Santander el domingo 19.

Es necesario mencionar que el encuentro de vuelta en el Camp Nou tendrá lugar el miércoles 5 de abril y arrancará desde las 3:00 de la tarde (hora peruana). Para esa vuelta, se espera que ambas escuadras hayan recuperado a sus jugadores ausentes en la ida: Lewandowski, Christensen, Dembélé y Pedri, por parte del conjunto blaugrana; y Mendy y Alaba, en el lado de los ‘merengues’.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.