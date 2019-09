Se abalanzan por él: la prioridad del Real Madrid y Barcelona se llama Klopp

Líder con cinco triunfos en cinco partidos disputados de la Premier League, récord de puntos con el Liverpool en la pasada temporada y campeón de la última edición de la Champions League, ¿ Jürgen Klopp es el mejor técnico del mundo? Si no lo es, debe ser el segundo más importante en la actualidad. Por ello, y sabiendo que no renovaría con los ‘Reds’ de cara el 2022, Real Madrid y Barcelona sondean al entrenador alemán a costas del rendimiento de los equipos de Zinedine Zidane y Ernesto Valverde, ninguno del gusto total de la directiva.



Antes Zidane era el técnico del tricampeonato de la Champions; ahora es alguien que no encuentra la fórmula para conseguir el éxito en el Real Madrid. Antes Ernesto Valverde era el mejor entrenador de LaLiga de España; ahora es alguien que no puede manejar a una plantilla en instancias finales. Los hinchas lo han vivido en carne propia, por lo que el nombre de Klopp – para ellos – es un anhelo por lo que está mostrando el teutón en la Liga Inglesa.



Klopp ha revolucionado el Liverpool. Pidió a Virgil Van Dijk en la defensa y lo ha convertido en el mejor jugador del mundo. Solicitó también las contrataciones de Mohamed Salah y Sadio Mané, y ahora son extremos en la vitrina de los mejores clubes del mundo. Klopp parece el Rey Midas hoy en día. Todo lo que toca se convierte en oro y así lo demuestra en el mercado.



Con el contrato hasta el 2022, Florentino Pérez y directivos del Barcelona, por su lado, han analizado la posibilidad de traer a Klopp a LaLiga. Tras un paso por la Bundesliga y la Premier, el entrenador teutón podría dar el salto hacia otro campeonato y, por fin, dirigir a un equipo con presupuesto para traer a los mejores del mundo. Su pedido, obviamente, sería Van Dijk.



La Champions League para el Madrid y Liverpool

Real Madrid debuta el miércoles contra el PSG de Neymar en la Champions League, mientras que el Liverpool juega el martes contra el Napoli del ‘Chucky’ Lozano. Veremos si en fases finales, ambos equipos logran verse las caras. La revancha para Klopp.

► ¿Habrá otro Ansu Fati? Los jugadores del Barcelona B que aspiran a ser titulares en el Camp Nou



► Alcácer calienta el Barcelona vs. Dortmund: "En el 'Barza' hubo gente que se portó mal conmigo"



► No tiene minutos, vale lo mismo que Fati y Guardiola lo quiere: el terremoto grado 8 que remece al Barça



► La explicación de Florentino Pérez de por qué no pudo fichar a Lewandowski