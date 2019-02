El dolor secreto del ‘Pistolero’: el estado de su rodilla para el ‘Clásico’ ante el Madrid

Ahora está en la convocatoria para el Real Madrid vs. Barcelona por la vuelta de la Copa del Rey, ¿mañana lo estará? La rodilla derecha sigue dándole problemas a Luis Suárez , el delantero uruguayo que es indiscutible en el esquema de Ernesto Valverde. El delantero uruguayo se encuentra bien, pero no en las perfectas condiciones. Como puede verse en la imagen, el charrúa siempre le aplica hielo a la parte afectada tras cada encuentro.



Luego de la victoria frente al Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán, una foto publicada en redes sociales con Lionel Messi y Sergio Busquets ponía en evidencia a Luis Suárez: la rodilla derecha con una buena aplicación de hielo para bajar la inflamación. En el pasado, el atacante ha aplicado células madres a la zona afectada, pero ni así ha podido quitar el dolor.



Con 31 años, Luis Suárez sufre los achaques de la edad y una temporada larga para él. Como se ha mencionado en anterioridad, el Barcelona no le encuentra el reemplazo ideal y el delantero suma más partidos en LaLiga, Copa del Rey y la Champions League. Desde el pasado octubre, cuando jugaron contra el Tottenham, ‘Luisito’ está así de golpeado con los culés.



A tres días del Real Madrid vs. Barcelona por semifinales de la Copa del Rey, Luis Suárez jugará su partido 35 oficial de la temporada, repartiéndose en los torneos mencionados. ¿La rodilla llegará en perfecto estado para el final de la temporada? ¿Y la Copa América? Barcelona sonríe con el triunfo ante los andaluces, ahora tocar jugar el ‘Clásico’ de España.



Luis Suárez y el hielo sobre la rodilla derecha. (Foto: redes sociales) Luis Suárez y el hielo sobre la rodilla derecha. (Foto: redes sociales)

► Que se entere el Real Madrid: Neymar y la decisión final sobre su futuro en el PSG



► Por si Rakitic termina saliendo: el crack del mediocampo que Leo Messi recomienda para el 2019-20



► Nos habíamos olvidado de él: la sorpresa en la convocatoria del Real Madrid ante la necesidad de rotar



► Fantasmas del pasado: las 100 promesas mundiales de hace más de una década con un peruano [FOTOS]