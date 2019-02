“No le temo al VAR”, el mensaje de Valverde a poco del Real Madrid vs. Barcelona

No le tiene pánico al VAR, pese a que en España se asegura que el Real Madrid ha sido ‘favorecido’ en los últimos partidos con los fallos arbitrales. “En lo absoluto hay pánico al VAR. Estamos tranquilos. La polémica está ligada al fútbol y a otros deportes. Depende de las personas más que de los propios deportes. Intentaremos ganar y nos olvidamos de los demás”, concluyó Ernesto Valverde en conferencia de prensa en la previa del Real Madrid vs. Barcelona , sosteniendo que lo único que debe preocuparse es del partido en sí.



Asimismo, el técnico vasco fue consultado sobre la acción del penal a Casemiro en el partido entre el Real Madrid-Levante en Valencia, a lo que prefirió no tomar parte. "No diré nada de la acción, salvo que espero que se recupere cuanto antes Doukouré, y no es ninguna ironía", respondió ante la consulta de los medios de prensa españoles y catalanes.



El Real Madridrecibe el miércoles al FC Barcelona en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey, el primer asalto entre los dos grandes esta semana antes del encuentro de LaLiga del sábado, que puede aclarar el campeonato español.



"Es un partido guapísimo, es el gran clásico del fútbol español, este partido siempre pone a España como capital mundial del fútbol", dijo el técnico Santiago Solari, por su lado.



Tras el 1-1 de la ida en el Camp Nou a principios de mes, todas las posibilidades están abiertas, aunque el equipo blanco juega con la pequeña ventaja del gol logrado a domicilio, que le daría el pase en caso de un empate sin goles en el Bernabéu.



A nueve puntos de líder liguero azulgrana, los blancos llegan al partido del miércoles con ganas de dar en Copa el golpe que tiene complicado en La Liga.



