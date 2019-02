Real Madrid vs. Barcelona: cómo, cuándo y dónde ver EN VIVO el partido por la Copa del Rey 2019 Ver Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO | Si todavía no sabes cómo, cuándo y dónde ver 'El Clásico' del fútbol español por la Copa del Rey, aquí te mostramos la forma para que veas el partido sin problema alguno.

Este miércoles se jugará el Real Madrid - Barcelona en busca de la clasificación a la final de la Copa del Rey. | AFP Este miércoles se jugará el Real Madrid - Barcelona en busca de la clasificación a la final de la Copa del Rey. | AFP