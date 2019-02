▷ HOY, MIRA AQUÍ Real Madrid vs. Barcelona: ¿cómo VER y ESCUCHAR la Copa del Rey EN DIRECTO ONLINE?

Real Madrid vs. Barcelona juegan HOY EN VIVO y EN DIRECTO por la semifinal de la Copa del Rey. El partido inicia a las 15:00 horas en Perú y Colombia; 17:00 horas en Argentina y Chile; y 21 horas en España. Depor te trae el minuto a minuto, los goles, jugadas polémicas, videos y más datos que debes conocer sobre el Clásico de España. Conoce cómo y dónde seguir el enfrentamiento entre dos grandes del fútbol mundial en el Santiago Bernabéu.

El partido entre Real Madrid vs. Barcelona será transmitido por DirecTV Sports para toda Latinoamérica. A continuación, conoce 5 maneras para VER y ESCUCHAR el partido más atractivo de la semana desde el Camp Nou. Además, todos los detalles de lo que será el segundo clásico de España en el año.

Depor te trae el minuto a minuto, los videos, goles, jugadas polémicas, alineaciones, estadísticas y más datos de la Copa del Rey. Real Madrid vs Barcelona se vuelven a cruzar tras el empate 1-1 en el Camp Nou. El que gane la llave, será sin duda, el favorito de quedar con el trofeo de España.

El Santiago Bernabéu abre sus puertas para albergar el partido más importante de la semana, definiendo al finalista de la Copa del Rey. El Santiago Bernabéu abre sus puertas para albergar el partido más importante de la semana, definiendo al finalista de la Copa del Rey. Composición

Dejará huella el clásico para Real Madrid y Barcelona. Los de Santiago Solari en una Copa del Rey a la que esta campaña sí se le concedió importancia, como el camino más corto a un título en un curso repleto de irregularidad. Dos duelos ante el eterno rival que marcarán el camino con la opción de quedar sin opciones en dos competiciones y tener que jugarse el todo o nada, un año más, a su torneo predilecto, la Champions League.

A la espera de que no se crucen sus caminos en la Champions League, la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey depara el clásico de mayor trascendencia para un Real Madrid que se juega ante su eterno enemigo dos competiciones en cuatro días, y un Barcelona que quiere extender su dominio en la competición.

¿Qué radios transmitirán el Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO y EN DIRECTO?

Para escuchar EN VIVO y EN DIRECTO el Real Madrid vs. Barcelona por diferentes emisoras de radio, te presentamos algunas emisoras para no perderte a detalle la final de la Copa del Rey. Si te encuentras en España, puedes seguir Radio Marca Madrid 103.5 FM, Radio Marca Barcelona 89.1 FM, Radio Onda Cero de Madrid 98.0 FM, Radio La Ser 105.4 FM y Radio COPE.

¿En qué páginas web puedes seguir el minuto a minuto el Clásico de España?

El Real Madrid vs. Barcelona genera gran expectativa en España y el mundo, por ser la primera vez que se cruzan en el año por la semifinal de la Copa del Rey. De esta manera, te dejamos los links de los medios peruanos donde puedes seguir EN VIVO y EN DIRECTO el compromiso desde el Camp Nou a partir de las 15:00 horas.

¿Cómo ver por TV el Real Madrid vs. Barcelona?

El partido entre Real Madrid vs. Barcelona será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por DirecTV Sports en todo Latinoamérica. Sin embargo, para otros países, están habilitados canales de señal abierta o de pago, como te presentaremos en la siguiente lista.

Argentina: DirecTv Sports

Australia: Radio Barca

Austraia: DAZN

Canadá: beIN Sports, beIN Sports en Español, DAZN, Radio Barca

Chile: DirecTV Sports Chile

Colombia: DirecTV Sports

Costa Rica: SKY HD

República Dominicana: Sky HD

Ecuador: DirecTV Sports

Francia: beIN Sports, beIN Sports 1

Alemania: DAZN

Grecia: Open TV

Internacional: Radio Barca, Bet365

Italia: DAZN

Japón: DAZN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú: DirecTV Sports

Puerto Rico: DirecTV Sports, Puerto Rico

España: Gol, TVE La 1, TV3

Estados Unidos: beIN Sports, Radio Barca, beIN Sports Connect

Uruguay: DirecTV Sports



¿Cómo ver el Real Madrid vs. Barcelona por Copa del Rey en app móvil?

¿Cómo ver el Real Madrid vs. Barcelona por Internet?

Para ver fútbol en vivo online hay muchas maneras desde tu celular. Como se sabe, Real Madrid vs. Barcelona será transmitido por DirecTV Sports para todo Latinoamérica; sin embargo, el canal internacional cuenta con su aplicación móvil DirecTV Sports Play que puedes descargar desde tu Android, iOS o cualquier dispositivo móvil de manera segura, legal y sin restricciones. Solo debes adquirir el paquete de cable, descargar la app, suscribirte con tus datos personales y listo. De esta manera podrás disfrutar y ver partidos en directo en el lugar que te encuentres.

¿Cómo ver el Real Madrid vs. Barcelona en España?

Si te encuentras en España, Real Madrid vs. Barcelona será televisado en directo el miércoles 6 de febrero a las 21:00 horas por los canales GOL, La 1 de TVE y TV3 (Catalunya), a través de los operadores TDT, Movistar+, Vodafone, Orange y Telecable, que ofrecen también el partido por Internet y con acceso desde cualquier dispositivo móvil y PC. Además, diferentes canales internacionales ofrecen ver el clásico de España a través de sus plataformas que te presentaremos a continuación.

Live TV para ver Barcelona vs. Real Madrid EN DIRECTO y ONLINE vía GOL

Movistar+ (canal 63), Vodafone TV (canal 315), Orange TV (canal 112)



Live TV para ver Barcelona vs. Real Madrid EN DIRECTO y ONLINE vía La 1 TVE

Movistar+ (canal 19, Vodafone TV (canal 1), Orange TV (canal 1), Telecable (canal 1)



Live TV para ver Barcelona vs. Real Madrid EN DIRECTO y ONLINE vía TVE 3 (solo Catalunya)

Movistar+ (canal 9), Vodafone TV (canal 9-903), Orange TV (canal 81), Telecable (canal 153)



¿A qué hora juegan Barcelona vs. Real Madrid por Copa del Rey?

Perú: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Brasil: 18:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

México: 14:00 horas

España: 21:00 horas

Japón: 5:00 horas (7 de febrero)

Alemania: 20:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas



Últimas noticias del Real Madrid vs. Barcelona por Copa del Rey

Isco Alarcón es descartado por Santiago Solari para el clásico de semifinales de Copa del Rey , junto a Jesús Vallejo, Brahim y Mariano más el lesionado Marcos Llorente, en una lista que cuenta con las novedades de Sergio Ramos y Álvaro Odriozola.

El Real Madrid recibe esta noche al Barcelona en la vuelta de semifinales coperas con la única baja por lesión de Marcos Llorente, mientras que Solari sigue sin contar con Isco, ya recuperado de su última dolencia.

La lista de convocados la integran: Keylor Navas, Courtois, Luca Zidane, Carvajal, Odriozola, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Reguilón, Casemiro, Kroos, Modric, Fede Valverde, Ceballos, Marco Asensio, Bale, Lucas Vázquez, Vinicius y Benzema.

Por otro lado, en la lista de convocados de Barcelona figuran diecinueve futbolistas, uno más de los habituales. Entre ellos está el meta del filial Iñaki Peña en previsión de un problema físico de última hora del meta holandés, habitualmente suplente de Marc André Ter Stegen, pero titular en la Copa del Rey.

Estos son Ter Stegen, Cillessen, Iñaki Peña, Nelson Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Coutinho, Arthur, Luis Suarez, Messi, Dembélé, Malcom, Lenglet, Jordi Alba, Sergi Roberto, Aleñá, Arturo Vidal y Umtiti.