Real Madrid vs. Barcelona por DIRECTV: partido en el Bernabéu por semifinales de Copa del Rey

Real Madrid vs. Barcelona: horarios en el mundo

14:00 horas - México

15:00 horas - Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

16:00 horas - Venezuela, Bolivia

17:00 horas - Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile

18:00 horas - Brasil

20:00 horas - Reino Unido

21:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

Real Madrid y Barcelona se miden en el duelo que definirá al clasificado a la gran final de la copa del campeonato local español. ¿Te lo vas a perder? Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el mítico estadio Santiago Bernabéu.



MIRA AQUÍ todas las incidencias del Real Madrid vs. Barcelona por las semifinales de la Copa del Rey.

Real Madrid vs. Barcelona: noticias en la previa

Al igual que Isco, Mariano Díaz tampoco se encuentra en la lista de concentrados del Real Madrid. Solari tampoco lo toma en cuenta en las semifinales ante el Barcelona por la Copa del Rey. Parece que el dominicano también tiene los minutos contados.

Asimismo, Bale también recibió el indulto en LaLiga tras su gesto contra el Atlético de Madrid. El Real Madrid sonríe a horas antes del Clásico de España.

Los tres jugadores que no han sido tomados en cuenta para el duelo en el Bernabéu: Isco, Kevin Prince Boateng y Jeisson Murillo. El partido se queda con presencia argentina (Messi), de Uruguay (Luis Suárez), Chile (Arturo Vidal) y varias estrellas de Brasil.

LA PREVIA



El coliseo 'Blanco' albergará el primero de los dos clásicos de la semana -el segundo, el sábado, corresponde a la vigésima sexta jornada de LaLiga-. Y lo hará con la mínima y ajustada ventaja del conjunto de Santiago Solari tras el 1-1 alcanzado en el Camp Nou. Dichas tablas obligan al campeón a ganar o a empatar por más de un tanto, algo a lo que está bastante acostumbrado el cuadro 'Azulgrana'.



El Real Madrid es el último equipo que consiguió superar en una eliminatoria del torneo del K.O. al cuadro 'Azulgrana'. Campeón de las cuatro últimas ediciones, no cae antes de la final desde que en la temporada 2012-13 cedió en aquella semifinal ante el cuadro blanco que dirigía el portugués José Mourinho.



Desde entonces no ha perdido ninguna eliminatoria el Barcelona, ya que en la campaña siguiente llegó hasta la final, que perdió contra el Real Madrid en Mestalla (2-1), y en las cuatro últimas se ha proclamado campeón. Leo Messi, que en la ida saltó al césped pasada la hora de partido, llega al Bernabéu, uno de sus escenarios 'favoritos', en estado de gracia. En el Ramón Sánchez Pizjuán amarró media Liga con una actuación estelar y un nuevo triplete, el 50 de su carrera profesional.



Se presenta otra vez el argentino como la gran baza del cuadro de Ernesto Valverde y la gran amenaza para el cuadro de Solari, que tratará de olvidar los avatares ligueros y repetir la buena actuación de la ida para minimizar el potencial ofensivo de los Messi, Suárez y compañía y aprovechar sus opciones en ataque con el objetivo de acabar con el reinado de su eterno rival y volver a una final copera cinco años después.



Sergio Ramos, el capitán blanco, tiene la amenaza añadida de una nueva cartulina. Si la ve y su equipo supera la semifinal no podrá estar en la lucha por el título. En todo caso, el sevillano es clave para este Real Madrid, que se encomendará de nuevo a la velocidad del joven brasileño Vinicius y a recuperar el tono de conjunto.



Bale se enfada en una semana del Real Madrid-Barcelona

Gol... y enfado. A dos días del primer clásico de la semana contra el Barcelona, Gareth Bale evidenció el domingo ante el Levante su insatisfacción en el Real Madrid, donde estaba destinado a ser una de las estrellas y ocupa habitualmente el banquillo este curso.



El extremo galés salió el domingo en la segunda parte y marcó de penal el tanto que daba la victoria a los blancos (2-1) contra el Levante, tres puntos de oro para seguir soñando con LaLiga. Pero, tras marcar apenas celebró el tanto, se quitó de encima a Lucas Vázquez cuando iba a abrazarlo y fue evitando a sus compañeros, aceptando como mucho dar la mano a varios de ellos.

Messi recupera su forma antes de duelos ante Real Madrid

Con duelos consecutivos pendientes frente al Barcelona, el Real Madrid tuvo una oportunidad de ver una versión de Lionel Messi que preferirían no enfrentar esta semana. Tras una serie de actuaciones discretas, el astro argentino lució espectacular contra Sevilla en LaLiga, aportando un triplete y borrando toda duda sobre su condición.



Messi dio muestra de su instinto goleador justo antes de dos duelos decisivos ante Real Madrid en las semifinales de la Copa del Rey el miércoles y en LaLiga el sábado, ambos compromisos en el Bernabéu de Madrid. El club catalán tuvo un bache durante la mala fase de Messi, con una sola victoria en cinco encuentros, y había perdido impulso antes de los dos duelos de esta semana.



El astro argentino había batallado recientemente y no había jugado a su nivel desde una lesión de pierna derecha sufrida a inicios de mes. La lesión lo dejó fuera del partido de ida ante Real Madrid en la Copa del Rey hace tres semanas, cuando el Barcelona terminó sacando un empate de 1-1 en el Camp Nou.



Para escuchar EN VIVO y EN DIRECTO el Real Madrid vs. Barcelona por diferentes emisoras de radio, te presentamos algunas emisoras para no perderte a detalle la final de la Copa del Rey. Si te encuentras en España, puedes seguir Radio Marca Madrid 103.5 FM , Radio Marca Barcelona 89.1 FM, Radio Onda Cero de Madrid 98.0 FM, Radio La Ser 105.4 FM y Radio COPE.

REVIVE EL PARTIDO DE IDA: RESUMEN DEL BARCELONA 1-1 REAL MADRID

Barcelona igualó 1-1 contra Real Madrid en la ida de las semifinales de Copa del Rey 2019. (YouTube)

