En la víspera de una nueva edición del ‘Clásico de las Estrellas’, el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández apareció en conferencia de prensa para opinar sobre cómo llega su plantel a uno de los partidos más esperados de la temporada. Además, aseguró que el Real Madrid es un equipo completo y de jerarquía, que no se vale solo de sus individualidades.

Consultado por cómo frenar los ataques de Vinicius Junior, indicó que “hay opciones. Decidiremos mañana. No solo Vinicius, es Benzema, si juega Valverde, Rodrygo... Es un partidazo, veremos la pareja de centrales”. Además, aseguró que no se trata solo de “parar” al brasileño, “sino parar al Madrid como colectivo”.

“No es el objetivo [ganar sin jugar bien], que es ganar jugar bien, de la manera que creemos nosotros, siendo protagonistas, atacando de la mejor manera posible y la consecuencia es ganar. Intentamos no analizar a partir del resultado, que es lo que cuesta, pero la gente es muy resultadista, que es normal”, argumentó para asegurar que no se saldrá de la idea de juego ya establecida desde inicio de la temporada.

Respecto a la forma en que se encuentran anímicamente sus jugadores tras el empate ante Inter de Milan en la Champions League, manifestó que “espera que no pase factura. Lo dimos todo, con una primera parte excelente y se nos fue por detalles, Europa pasa factura. No nos gusta esta decepción. Sigo siendo optimista y veo al equipo con ganas de ganar cosas esta temporada. Hay que continuar trabajando, no conozco otro camino para el éxito”.

Finalmente, aseguró que en esta clase de partidos todo puede pasar e hizo referencia al último duelo liguero, cuando el Real Madrid era favorito, pero el Barcelona impuso condiciones por un categórico 4-0 en el Camp Nou. “Es impredecible. Es el partido al que menos importancia se da al partido anterior, lo he vivido como jugador. El año pasado no llegábamos en buen momento y ganamos”, puntualizó.





¿Cuándo y a qué hora se juega el Real Madrid vs Barcelona?

Real Madrid y Barcelona se enfrentan este domingo 16 de octubre, en una nueva edición del Clásico de España, esta vez válido la novena fecha de LaLiga Santander 2022-2023. Según la programación oficial de las autoridades del fútbol ibérico, las acciones empezarán a las 4:15 p.m. (hora de España) y 9:15 a.m. (hora de Perú).

Hasta antes de este duelo, ambos equipos comparten la punta de la tabla de posiciones con 22 unidades. La única diferencia es que los dirigidos por Xavi Hernández han sumado 20 goles a favor y solo uno en contra, por lo que tienen asegurada la primer plaza.





