El Real Madrid no pudo conseguir la victoria ante Betis en la Jornada 32 de LaLiga Santander. Dani Carvajal, quien regresó tras superar su lesión, admitió que el escenario es complicado tras el resultado obtenido el día de hoy. El lateral dio su versión sobre la lucha del cuadro blanco por el título del torneo español.

“No sabría explicarte lo que ha sucedido, pero hemos dado un paso atrás. Creo que en el último tercio nos ha faltado el hambre de ir a por balones divididos y lo del hambre es un término futbolístico, porque a nosotros no nos faltan las ganas”, mencionó Carvajal para ‘Movistar LaLiga’.

Asimismo, el lateral español aseguró que las bajas en Real Madrid los están afectando severamente en este tramo del torneo. Recordemos que el cuadro merengue se ubica en el segundo lugar con dos puntos menos que el líder Atlético de Madrid y a tres puntos arriba sobre el Barcelona, que tiene dos partidos menos.

“Esta claro que el calendario es muy exigente y la cantidad de bajas que tiene el equipo no solo se nota en que no se pueda rotar contar más, si no que se descansa menos”, afirmó.

Como bien sabemos, Carvajal volvió a las canchas tras dos meses, luego de superar su lesión. “Está siendo una temporada un poco rara extraña y dura en lo futbolístico. Me he encontrado bastante bien. De cara a ir cogiendo sensaciones para esa semifinal tan bonita del martes”, afirmó.

Por último, el lateral también se animó a opinar sobre el duelo ante Chelsea, equipo que enfrentarán este miércoles por las semifinales de la Champions League. “No creo que este resultado influya ni para bien ni para mal. El equipo lo ha dado todo. No hemos conseguido la victoria, pero queremos estar entre los dos mejores de Europa y saldremos a hacer un gran partido. Con muchas ganas de que llegue el martes”, finalizó.





