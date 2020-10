España







Tras groso error de Kroos: Sergio Ramos salvó de la línea el 1-0 de Negredo en el Real Madrid vs. Cádiz [VIDEO] En un impensable error de Toni Kroos, Negredo estuvo cerca de marcar el 1-0 de los ‘amarillos’ en el Real Madrid vs. Cádiz si no fuese por el capitán Sergio Ramos.