Juegan EN VIVO en un partidazo Real Madrid vs Celta de Vigo EN DIRECTO ONLINE este sábado 20 de marzo en el marco de la jornada 28 de LaLiga Santander desde el Estadio de Balaídos, donde el cuadro de Coudet, de la mano del peruano Renato Tapia, intentará parar a los de Zidane, que hace siete fechas no pierde en el torneo local, y llega tras avanzar a cuartos de final de Champions League. Sigue el partido desde las 10:15 a.m. (hora peruana) y 4:15 p.m. (hora local).

La transmisión del encuentro estará a cargo de la señal de ESPN y ESPN Play para Sudamérica. Mientras que en España se verá por Movistar LaLiga. Y desde México podrás seguir e duelo por SKY Sports.

El equipo de Zinédine Zidane es el único de los tres de arriba que seguirá jugando entre semana, un hándicap que deberá resolver el técnico francés, bastante limitado por las bajas y la escasa profundidad de la plantilla. Este sábado, en Vigo, la victoria se antoja obligatoria si no quiere dar alas a Barça y Atlético.

La empresa no será sencilla para el 13 veces campeón de Europa, que mantiene las bajas de Dani Carvajal, Álvaro Odriozola, Eden Hazard y Mariano Díaz, aunque Zidane tendrá disponible a su columna vertebral, incluso recupera a Casemiro, que fue baja por sanción el pasado martes en Liga de Campeones. Ocupará el lugar de Fede Valverde.

Real Madrid vs. Celta, horarios en el mundo:

7:15 a.m.: Estados Unidos (Los Ángeles)

9:15 a.m.: México, Estados Unidos (Chicago)

10:15 a.m.: Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Miami y New York)

12:15 p.m.: Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay

6:00 p.m.: España, Francia, Italia

Por su parte, el Celta de Vigo llega al partido sin urgencias clasificatorias, instalado en la décima posición y con una racha realmente buena que le ha sacado de la zona peligrosa de la tabla. Sólo una derrota en las últimas ocho jornadas, un bagaje más que positivo desde la llegada de Eduardo Coudet que ha revitalizado a los olívicos.

El técnico argentino, que recupera a Hugo Mallo en la convocatoria, lo dejó claro en rueda de prensa. La intención de los gallegos en “creer y proponer” ante un rival que tiene “una plantilla extraordinaria”. Sin embargo, eso no será motivo para que el Celta cambie su valiente patrón de juego: “No va a cambiar nuestro pensamiento o nuestra manera de jugar”, avisó.

Real Madrid vs Celta de Vigo: alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Nacho, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Benzema y Vinicius.

Celta de Vigo: Iván Villar; Hugo Mallo, Araujo, Murillo, Aarón; Tapia, Denis Suárez, Brais Méndez, Nolito; Aspas y Mina.

