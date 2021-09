El cuadro ‘celeste’ quedará inscrito en la historia como el rival que tuvo la ‘Casa Blanca’ en su regreso al estadio Santiago Bernábeu, en plena obra, y para ellos también será un partido especial. Sin embargo, el duelo entre el Real Madrid vs. Celta de Vigo por la cuarta jornada de LaLiga Santander también quedará marcado por ausencias. La de los directivos del club vigués, por culpa del fichaje Bryan Bugarín.

De acuerdo a información del diario ‘Marca’, ni el presidente del Celta, Carlos Mouriño, ni los miembros del Consejo de Administración, ni ningún empleado de la institución estará en el Palco del Bernabéu. Sí estarán en el estadio, pero en otra zona.

Este desaire, como ha sido tomado en el Madrid, responde a la mala situación que atraviesa la relación entre ambos clubes, rota tras el polémico fichaje de Bugarín, quien fuera la gran estrella de la Liga Promises, de fútbol 7, con el Celta, y que fue traspasado a las filas ‘blancas’.

El polémico fichaje y origen del conflicto

Bugarín, de apenas 12 años, fichó por las canteras del Real Madrid el pasado mes de julio, traspaso que el presidente del Celta, Carlos Mouriño, lo calificó como “una vergüenza”, y rompió relaciones con la agencia de representación de Bugarín, ‘Intermedia Sport Player’.

No contento con ello, tomó la decisión de que todos los jugadores representados por esa agencia no tendrán cabida en la entidad que él preside. Algo que ‘salpicó' a dos jugadores insignia del primer equipo: Iago Aspas y Denis Suárez.

Es más, Mouriño se reunió con los jugadores e hizo público su enfrentamiento con Denis: “Con Iago Aspas lo hemos hablado y está todo claro. Con Denis Suárez, al que siempre le agradeceremos el esfuerzo que hizo para venir al Celta, no. Cuando le han afectado sus intereses se ha puesto en contra del club”.

El jugador, por su parte, se mantuvo al margen y se comprometió con Coudet a que esta temporada vestiría la celeste. “Me extrañaron las declaraciones, pero tengo que acatarlas porque él es el dueño del club, es el que manda, y yo soy un empleado. Nunca me he puesto en contra del club”, señaló.

En Balaídos no perdonan que la empresa que representa a Aspas y Denis Suárez, decidiese venderlo al Real Madrid y ese es el motivo por el que acudirán esta noche a La Castellana. La cosa se encuentra a mil entre ambas instituciones.





