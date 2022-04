Conoce en qué canales y horarios ver el partido Real Madrid vs Celta de Vigo EN VIVO y EN DIRECTO por la jornada 30 de LaLiga Santander en el estadio de Balaídos desde las 11:30 a.m. (hora peruana) este sábado 2 de abril. En territorio español la transmisión va desde las 5:30 p.m, por las señales de Movistar Vamos, ESPN, ESPN Play y Star Plus. Renato Tapia, tras lograr el repechaje con Perú en las Eliminatorias, espera tener minutos con Coudet ante los ‘blancos’.

Sigue AQUÍ las principales incidencias del cotejo por el minuto a minuto de Depor.com, con todas las estadísticas, tarjetas, mejores jugadas y goles. Engánchate también a las redes sociales de LaLiga, y del Real Madrid y Celta.

El Real Madrid espera sanar las heridas del doloroso 0-4 en el ‘Clásico’ y comenzar con buen pie el ‘sprint’ final de la lucha por el título, mientras que los gallegos, en tierra de nadie, querrán agrandar su condición de ‘matagigantes’ ante su afición.

Los de Carlo Ancelotti son líderes en solitario con 66 puntos, nueve por encima del Sevilla, máximo perseguidor. El equipo merengue pretende despejar todas las dudas que nacieron en el Clásico, en el que fue vapuleado por el Barça. Un partido en el que se vio a un Real Madrid apagado y sin ritmo, y al que le pasó factura la gran distancia de puntos que existe con sus perseguidores.

Real Madrid vs. Celta de Vigo: horarios en el mundo

Perú: 11:30 a.m.

Ecuador: 11:30 a.m.

Colombia: 11:30 a.m.

México: 10:30 a.m.

Argentina: 1:30 p.m.

Chile: 1:30 p.m.

Estados Unidos (Florida): 12:30 p.m.

España: 5:30 p.m.

Hasta esta última derrota, el Real Madrid sumaba siete encuentros sin perder en Liga, desde que cayó el 2 de enero ante el Getafe en el Coliseum. Así, Balaídos marcará el inicio de la recta final por el título, nueve jornadas que afrontan con un amplio colchón que no pueden generar relajación en la plantilla para ahuyentar fantasmas del pasado, cuando en 2004 el Valencia ganó la Liga tras recortar 8 puntos a los blancos tras un bajón después de primavera.

Los ‘blancos’ encadenan dos partidos consecutivos ganando fuera de casa, con victorias ante Mallorca (0-3) y Rayo Vallecano (0-1). Además, es el mejor visitante de LaLiga Santander con solo dos derrotas y diez triunfos lejos del Bernabéu en lo que va de campaña.

Por su parte, el Celta viene de empatar (0-0) frente al Real Betis en Balaídos antes del parón internacional, un resultado que les coloca undécimos en la tabla con 36 puntos. En tierra de nadie, el conjunto celeste quiere dejar sellada la permanencia, y quizá aprovechar su última oportunidad de optar a puestos europeos.

El técnico del equipo gallego, Eduardo Coudet, insistió en la previa en que deberán intentar marcar, porque, dada la “jerarquía” de los blancos, es “muy difícil “no encajar gol”. “Lo haremos de la mejor manera y sabiendo que el margen de error contra estos equipos es mínimo. Tenemos la confianza de hacer un buen partido”, explicó en la previa del encuentro.





