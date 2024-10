Desde el Estadio de Balaídos, Real Madrid vs. Celta de Vigo juegan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) este sábado 19 de octubre en un duelo donde los merengues buscarán los tres puntos para mantenerse en la pelea por el liderato. El partido, por la Jornada 9 de LaLiga 2024/25, arrancará desde las 2:00 p.m. (hora peruana, dos más en Argentina) y será transmitido por las señales de ESPN y Disney Plus para toda América Latina. En España, se podrá ver a través de DAZN; mientras que, en México, por SKY Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Recuerda que en Depor podrás seguir el minuto a minuto más completo y todas las incidencias.

Real Madrid enfrenta a Celta de Vigo por LaLiga. (Video: RMadrid)

