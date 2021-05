A Sergio Ramos le quedan menos de dos meses de contrato con el Real Madrid y hasta el momento, no hay señales claras de vaya a firmar la renovación. Florentino Pérez, presidente del club, no está de acuerdo con las condiciones que pone el camero para seguir y todo hace indicar que las negociaciones no llegarán a buen puerto. Afortunadamente para el capitán merengue, en Inglaterra sí existe un equipo dispuesto a cumplir con sus pretensiones. Y se trata nada menos que del Chelsea.

Según informa este domingo el portal español ‘Don Balón’, el club de la Premier League está dispuesto a pagarle a Sergio Ramos los 12 millones de euros que pide por año y firmar un acuerdo de, por lo menos, dos temporadas. El vínculo podría extenderse en base al cumplimiento de algunos objetivos.

Roman Abramovich, dueño del Chelsea, habría aprovechado la eliminatoria de semifinales entre el equipo inglés y el Real Madrid para acercarse a René Ramos, hermano y representante del ‘Héroe de la Décima’, para hacerle conocer las intenciones de los ‘Blues’ de contar con sus servicios.

Roman Abramovich, interesado en los servicios de Ramos.

“El equipo de Londres está dispuesto a pagarle a Sergio Ramos una ficha salarial de 12 millones de euros por temporada y hacerle un contrato de dos cursos más uno más que se renovaría automáticamente en caso de cumplir ciertos objetivos deportivos”, publica la citada fuente.

Siempre según ‘Don Balón’, el entorno de Ramos no ha querido responder aún a la propuesta del Chelsea porque espera el desenlace de las semifinales de Champions League. El camero no quiere crear conflictos innecesarios con los hinchas merengues.

Cabe recordar que en los últimos meses, Sergio Ramos ha sonado en PSG, Juventus y Manchester United. Los mencionados clubes buscaron hacerse con sus servicios, pero las condiciones del camero no eran acorde a un futbolista que cada vez está más cerca de colgar las botas.

Según el portal ‘Transfermarkt’, el campeón mundial en Sudáfrica 2010 está valorizado en 14 millones de euros.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO