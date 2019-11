El Real Madrid vive una de las semanas más tranquila de los últimos meses. El gran triunfo sobre Galatasaray y mantenerse en la punta del campeonato español, vuelve a darle crédito a Zidane para las rotaciones y cambios que tiene acostumbrado al madridismo. Es por ello que, para el duelo ante Eibar por LaLiga Santander antes del parón de selecciones, el francés decidió hacer más de una modificación en su convocatoria, donde la sorpresa más notoria es la baja de Luka Jovic.

El delantero serbio se encuentra con molestias musculares y el técnico francés decidió no arriesgarlo, darle descanso y que esté recuperado para la vuelta, cuando el Madrid reciba en el Bernabéu a la Real Sociedad el próximo 23 de noviembre.

No es la única sorpresa

La lista de Zidane para el duelo liguero tuvo más de una sorpresa. El francés decidió volver a convocar a Vinicius Junior. El extremo brasileño perdió presencia por el gran momento que vive su compañero y amigo Rodrygo -quien anotó un ‘Hat-Trick’ el último miércoles por Champions-, pero volvió a ser considerado por el DT francés.

Vinicius es una de las piezas que más ha rotado en las convocatorias de Zidane, perdiéndose el último encuentro ante Galatasaray en el Bernabéu. El brasileño espera volver con fuerza y no desentonar en el gran momento que vive el conjunto blanco.

De la misma forma, otra de las sorpresas es Brahim Díaz. El español no ha sido muy considerado en la plantilla del Real Madrid durante esta temporada. Las lesiones y decisiones de Zidane, han relegado un segundo plano al malagueño de 20 años.

Bale y James, no considerados

Zidane reconoció que Gareth Bale y James Rodríguez “no están lesionados”, pero tampoco disponibles para jugar en Ipurua frente al Eibar. Según el francés, ambos jugadores “no entrenan con el equipo” y “no es por decisión técnica”.

“No están disponibles, lesionados no. Están en el campo pero no disponibles para jugar. Van a ir con la selección y no quiero hacer nada porque tienen que ir. En seis días verán si están preparados para jugar o no”, dijo Zidane.

La lista de convocados de Zidane: Courtois, Areola, Diego Altube, Carvajal, Militão, Sergio Ramos, Varane, Mendy, Casemiro, Valverde, Kroos, Modric, Isco, Lucas Vázquez, Brahim, Hazard, Rodrygo, Vinicius y Benzema.

