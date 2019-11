En días donde el nombre de Kylian Mbappé suena con fuerza en las oficinas del Real Madrid y en toda la prensa de la capital española, un 'batacazo’ cayó desde Francia, donde los principales diarios del país galo aseguran que el delantero francés no dejará el PSG porque no está a la venta. Y esto se debe a una sencilla -y a la vez complicada- razón: no tiene precio.

Las últimas declaraciones de Zinedine Zidane en rueda de prensa, donde aseguró que el destino de Mbappé y el Real Madrid se juntarán en no mucho tiempo porque esos mismos protagonistas lo han expresado públicamente en algún momento, no cayeron bien en París. Leonardo, director deportivo del PSG, expresó su malestar culminado el último encuentro de Champions en Brujas.

Precio fantasma

Tanto para el directivo como para el emir catarí, Nasser Al-Khelaifi, Mbappé es el jugador principal de la plantilla, tras el vaivén futbolístico de Neymar. Se ha convertido en la prioridad del conjunto parisino para el proyecto futbolístico que tiene planificado para esta y, por ahora, las próximas dos temporadas, que son los años de contrato que le quedan en PSG. Y si por Neymar pidieron cerca de 300 ‘kilos’ en verano, por el francés, simplemente, no entran en negociación alguna, pues no tiene precio.

La postura de la entidad gala es renovar el contrato de Kylian con una ficha muy superior a la que hoy percibe, igualando la de Neymar, es decir, unos 40 ‘kilos’ al año. Dentro de ese margen, el PSG no está dispuesto a negociar -por ahora- por su estrella.

Florentino Pérez conoce del tema y de la intransigencia de los principales responsables del club francés. Al club madrileño le será complicado iniciar una negociación formal por la estrella parisina, al menos, este mercado de invierno, donde muchos especularon que sería el primer intento oficial por ficharlo.

