Real Madrid vs Elche se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) este sábado 13 de marzo en el marco de la fecha 27 de LaLiga Santander en el Estadio Alfredo di Stéfano, con el objetivo de no despistarse de la Champions League y sacar tres puntos que le sigan manteniendo con opciones de alcanzar el título. Sigue la transmisión y narración del duelo desde las 10:15 a.m. (hora peruana) por la señal de DirecTV y Movistar LaLiga. Mira las principales incidencias por el MINUTO A MINUTO de Depor.com.

El conjunto madridista empezará el día a ocho puntos del liderato del Atlético de Madrid, al que no se pudo acercar el pasado domingo tras igualar a un gol en el derbi del Metropolitano, en lo que fue su segundo empate consecutivo tras el firmado ante la Real Sociedad, dos duelos que le han complicado la opción de defender su corona.

Y en ambos partidos el fútbol que ofreció el equipo de Zinédine Zidane continuó sin ser excesivamente brillante, de nuevo un tanto lastrado por los pocos recursos ofensivos que parece poseer, aunque en lo positivo estuvo su carácter competitivo, acciones de Thibaut Courtois aparte, para salvar al menos un punto con dos goles en los minutos decisivos.

Real Madrid vs. Elche: horarios del partido

México - 9:15 a.m.

Perú - 10:15 a.m.

Ecuador - 10:15 a.m.

Colombia - 10:15 a.m.

Bolivia - 11:15 a.m.

Venezuela - 11:15 a.m.

Chile - 12:15 p.m.

Paraguay - 12:15 p.m.

Argentina - 12:15 p.m.

Uruguay - 12:15 p.m.

Brasil - 12:15 p.m.

España - 4:15 p.m.

Además, al contrario que tras el confinamiento, el Real Madrid no tenía la ‘distracción’ que le supone en ocasiones la Liga de Campeones. La eliminatoria ante el Atalanta se decide el martes y cualquier tipo de reserva puede ser otra opción que pueda aprovechar el conjunto franjiverde para mantenerse fuera de la zona de descenso.

El Real Madrid no debe olvidar que ya tuvo muchos problemas para hacer daño en la primera vuelta a un Elche que tendrá ese ánimo extra de ver que le pudo competir al campeón, aunque entonces todavía estaba como técnico el argentino Jorge Almirón.

Ahora dirige la ‘nave’ ilicitana un Fran Escribá que ha revitalizado un tanto al conjunto alicantino, con dos victorias en sus cuatro partidos, la última de ellas ante otro rival de nivel como el Sevilla, ante el que no dejó pasar la oportunidad de aprovechar las rotaciones realizadas por Julen Lopetegui.

Real Madrid vs Elche: alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Nacho, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema y Vinicius.

Elche: Edgar Badía; Barragán, Calvo, Verdú, Mojica; Morente, Marcone, Guti, Fidel; Boyé y Carrillo.

