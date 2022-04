Conoce en qué canales y horarios ver el partido Real Madrid vs Espanyol EN VIVO y EN DIRECTO por la jornada 34 de LaLiga Santander 2022 en el estadio Santiago Bernabéu de la capital española, desde las 9:15 a.m. (hora peruana) este sábado 30 de abril. En territorio español el partido va desde las 4:15 p.m. La transmisión estará a cargo de Movistar Vamos, DirecTV Sports y Star Plus. A los de Ancelotti les basta solo un punto, con el que sería matemáticamente inalcanzable para Barcelona y Sevilla.

El Santiago Bernabéu prepara dos noches mágicas en apenas cinco días, para impulsar a su equipo en la posible consecución del título este sábado y en la necesaria remontada ante el Manchester City, para acceder a la final de la Liga de Campeones.

Real Madrid vs. Espanyol: horarios en el mundo

Perú: 09:15 a.m.

México: 09:15 a.m.

Colombia: 09:15 a.m.

Ecuador: 09:15 a.m.

Bolivia: 10:15 a.m.

Chile: 10:15 a.m.

Argentina: 11:15 a.m.

España: 4:15 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 07:15 a.m.

Estados Unidos (Nueva York): 10:15 a.m.

En LaLiga es: ganar o empatar con el Espanyol supondrá ser campeón. No hacerlo, con 15 puntos de ventaja sobre barcelonistas y sevillanos, aplazará el desenlace a los partidos que los blancos deben jugar frente a Atlético de Madrid, Levante, Cádiz y Betis.

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró que alineará un once “para ganar” este sábado al Espanyol y cerrar el título de LaLiga Santander y que sólo el “riesgo de lesionarse” podría ser impedimento para dar descansos de cara a la vuelta contra el Manchester City, mientras que no quiso valorar lo que le supondría ganar en cinco campeonatos diferentes porque es “muy supersticioso” y aún no lo ha conseguido.

Canales donde ver el Real Madrid vs Espanyol

Perú: DirecTV Sports (610 y 1610), DirecTV GO

Argentina: DirecTV Sports, DirecTV GO

Chile: DirecTV Sports, DirecTV GO

Colombia: DirecTV Sports, DirecTV GO

Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia: DirecTV Sports, DirecTV GO

México: Sky Sports HD

Estados Unidos: ESPN+

España: Movistar LaLiga, Movistar+

Tras el 2-1 del RCDE Stadium, el Espanyol intentará sumar la que sería su segunda victoria lejos de casa en lo que va de Liga. En un momento en el que el Real Madrid busca el ‘alirón’. “La realidad es que jugamos contra un gran equipo, que están a falta de certificar el ser campeones de Liga. En cualquier escenario el Madrid siempre es un rival muy difícil de ganar, de mucha exigencia, y mañana no lo será menos”, aseguró el técnico Vicente Moreno.

Por otro lado, más allá de intentar sorprender al Madrid en el Santiago Bernabéu, el Espanyol busca la permanencia matemática. “Sin duda tengo ganas, es algo a certificar. Por mucho que aparentemente puedas tenerlo conseguido, si no está certificado es que las matemáticas no te lo aseguran. Es partido importante porque nos puede acercar o dar la permanencia y tenemos que ir a por ella para pensar en otras cosas”, reconoció.





