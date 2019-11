Han sido días difíciles para Gareth Bale en el Real Madrid. La lesión que contrajo con Gales en las Eliminatorias a la Euro 2020, su decisión de no hacer público sus partes médicos, su viaje repentino a Londres y la especulación de que en invierno se marcharía a China, todo ello en menos de dos semanas, volvieron a despertar el marcado desinterés que siempre se le criticó.

Pero todo ello no pasaría de tan solo un mal momento que vive el delantero galés. El exjugador de Real Madrid, Steve McManaman, aseguró en una entrevista a DAZN que Gareth Bale no tiene interés alguno en dejar la institución merengue ni en este mercado de invierno, ni a final de temporada.

“Bale está contento en el Madrid, él se quiere quedar. No sé si tiene futuro en el Real Madrid porque muchos medios comentan que no tiene futuro, que quiere jugar en China, pero él está contento”, agregó.

Zidane lo respaldó

En la previa del duelo por Champions ante el Galatasaray, Zinedine Zidane compareció ante los medio y dio su punto de vista ante las ausencia de James Rodríguez y Gareth Bale. Sobre el galés, el DT francés sintió su ausencia y espera no solo que se recupere, sino que lo acompañe por el resto de la temporada.

“Ahora Bale no está disponible, luego la conversación con Giggs no me la sé, lo que me interesa es tenerlo bien y está molesto él el primero y nosotros no estamos contentos porque quiero a todos conmigo”, dijo.

► Pone 100 millones por él: Haland volvió a marcar y coge fuerza como próximo fichaje de Real Madrid

► Escándalo en el Napoli: jugadores se escaparon de la concentración obligatoria que ordenó De Laurentiis

► Le ‘pegó’ con todo: la dura crítica de Wenger al Barça tras empate ante Slavia Praga

►Achraf Hakimi vuelve a Real Madrid: Florentino lo repesca, pero el canterano pone sus condiciones