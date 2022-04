El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró este viernes que el equipo blanco “ha cumplido”, llegando al final de la temporada “en una posición muy buena”, por lo que solo “falta poner la guinda al pastel”, al mismo tiempo que confesó que el club merengue es “el lugar más bonito del mundo”, aunque es “normal” que su técnico reciba críticas. Además, dio pistas sobre el regreso de Gareth Bale, al que ya empezaron a despedir.

El técnico italiano dejó entrever que el galés podría tener minutos en el Bernabéu, ya que se encuentra en “una buena condición”. “Está listo para jugar y quiere terminar bien en este club. Salir en el Bernabéu sería justo y merecido, ha entrado en la historia del club con sus partidos, sus goles y sus triunfos”, expresó sobre el galés.

El 24 y 29 de marzo, el extremo sumó minutos con la selección y quedó a un paso de llegar al Mundial Qatar 2022. Sin embargo, con la ‘Casa Blanca’ la historia es totalmente distinta.

El 28 de agosto, Bale jugó sus últimos minutos con el Real Madrid en el Benito Villamarín; más de seis meses después, no ha vuelto. En total, el atacante galés apenas lleva 193 minutos esta temporada de ‘blanco’, en los que ha marcado un gol en casa del Levante.

Tras lograr llevar a Gales a la repesca mundialista, Bale dejó un fuerte comunicado contra la prensa, a la que reprobó al afirmar que “espera actitudes súper humanas de los deportistas profesionales”, por lo que señaló que “afortunadamente” está acostumbrado a las críticas por tras estar mucho tiempo “en el centro de atención pública”.

Ancelotti contestó a las críticas

Ancelotti insistió ante los medios que siempre intenta hacer su trabajo “lo mejor posible”. “No me pongo nota. Este club me motiva mucho para hacer mi trabajo a tope. Hay que esperar al final de temporada para ver si tenemos la suerte y la calidad para ganar títulos. Al final de la temporada el club hará una evaluación del trabajo que he hecho. Yo disfruto cada día del ambiente y lo aprovecho cada día”, señaló.

“El entrenador destaca solo cuando el equipo pierde. A veces puedes plantearlo bien o mal, pero también sale mal si los jugadores lo hacen mal. Pero es normal, tengo que aceptarlo, más si eres el entrenador del Real Madrid. Es el sitio más bonito del mundo como entrenador, pero es normal que te critiquen, no tengo problema. El problema es que te critiquen en un equipo que no es tan grande como el Madrid”, añadió sobre el papel del técnico en conjunto merengue.





