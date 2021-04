Real Madrid y Getafe se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 18 de abril de 2021 por la fecha 31 de LaLiga Santander en partido que se llevará a cabo en el estadio Coliseum Alfonso Pérez de la localidad de Madrid (España). El partido está programado para las 2 de la tarde (hora peruana y 09:00 p.m. en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de DirecTV y Movistar para España. Revisa la siguiente tabla de horarios y canales.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del Real Madrid y Getafe.

El Real Madrid acude a Getafe con tan solo 16 jugadores en la convocatoria, con las bajas por lesión de Sergio Ramos, Raphael Varane y Lucas Vázquez, por sanción de Nacho y Casemiro, sin recuperar a Dani Carvajal ni Eden Hazard, y con una defensa en cuadro con la baja de última hora de Ferland Mendy.

Zinedine Zidane solo ha citado a 16 jugadores y un futbolista de la cantera, Víctor Chust, para no afectar al Castilla de Raúl González. La mala noticia de última hora la protagonizó Mendy por una sobrecarga en el sóleo de su pierna izquierda que deja a solo tres defensas de la primera plantilla disponibles.

Real Madrid - Getafe: horarios y canales

Perú | 14:00 | DirecTV Sports

Colombia | 14:00 | DirecTV Sports

Ecuador | 14:00 | DirecTV Sports

Argentina | 16:00 | DirecTV Sports

Uruguay | 16:00 | DirecTV Sports

Chile | 16:00 | DirecTV Sports

México | 14:00 | SKY Sports

España | 21:00 | Movistar

Eden Hazard no jugará ante Getafe por lesión. (Foto: Real Madrid)

En la previa del encuentro, Zinedine Zidane no confirmó que seguirá en el banquillo del Real Madrid la próxima temporada, felicitó a Florentino Pérez por su reelección como presidente, sin ligar su continuidad a la del máximo mandatario ni mirar “más allá del partido de mañana”, porque aseguró que en el fútbol un contrato “no vale de nada”.

“Me alegro por él, que va a seguir como presidente del Real Madrid”, aseguró. “Yo no veo más allá del partido de mañana, el resto nadie sabe lo que va a pasar. Pienso únicamente en el día a día, en trabajar y nada más”.

“Puedes tener un contrato de cuatro años y luego seguir o al revés, un contrato que va a acabar y luego quedarte, así que el contrato no significa nada. Yo estoy feliz y pensando en el partido de mañana”, añadió.

Molesto por las preguntas sobre su futuro antes que por las deportivas del partido ante el Getafe, Zidane dejó ver su sentimiento ante las críticas que ha recibido esta temporada por la irregularidad antes de un momento bueno que le mantiene luchando por Liga y Liga de Campeones.

“Tú no sabes nada de mi futuro, no se puede comentar nada de lo que digo porque no mira nunca el futuro”, respondió con tensión a un periodista. “Cuando hablasteis de que había que quitar a Zidane tampoco, estoy aquí y voy a pelear hasta el último día. Aquí solo importa el día a día, no sé lo que va a pasar en tres meses o en un año, lo único que nos interesa a todos es el día a día”.

“Hubo muchas dudas de muchas personas pero nosotros no, no hemos dudado nunca del trabajo que hicimos. Los jugadores están muy metidos, creen en lo que hacen y en la dificultad se hacen más fuertes. Es lo que saca este equipo en cada momento y partido. Estoy muy orgulloso de que siempre quieran más, es lo que me llena, ver a mis jugadores metidos en todo lo que hacemos”, agregó.





