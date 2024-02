El ambiente en Girona está cargado de electricidad. La ciudad catalana se encuentra en vilo ante uno de los enfrentamientos más cruciales de la temporada. El sábado próximo, el conjunto rojiblanco se enfrentará al Real Madrid en un choque que no solo promete emociones en el terreno de juego, sino que también ha desatado un intercambio de mensajes fuera de él. El capitán del equipo, Cristhian Stuani, ha expresado el sentir de la plantilla. “Es una semana un poco diferente porque sabemos de la importancia del partido y lo que nos estamos jugando”, afirmó dando cuenta de la conciencia del equipo sobre la magnitud del desafío que les espera el sábado.

Sin embargo, la tensión entre ambos equipos no se ha limitado al ámbito deportivo. En las calles de Madrid ha aparecido una pancarta gigante que a nadie dejó indiferente. En ella se puede leer: “Cuando el currículum no lo es todo”. Esta enigmática frase, claramente dirigida al Girona, parece sugerir que el valor de un equipo no se puede medir únicamente por su historial o su prestigio.

La empresa que firma esta declaración de desafío es Marlex, una firma de recursos humanos, añadiendo un matiz interesante al mensaje. La referencia al currículum podría interpretarse como un recordatorio de que el talento y la determinación pueden superar cualquier expectativa previa, incluso cuando se enfrentan a instituciones con un legado como el del Real Madrid.

Este gesto audaz recuerda a una acción similar llevada a cabo por Joan Laporta durante su campaña para la presidencia del FC Barcelona. En aquella ocasión, el líder del club catalán colocó una pancarta con el mensaje: “Ganas de volver a veros”, un guiño a la ilusión y la esperanza de un futuro mejor para el equipo culé.

El paralelismo entre ambos episodios no pasa desapercibido. Tanto Laporta como Marlex están sugiriendo que en el fútbol, al igual que en la vida, las apariencias pueden ser engañosas y que el verdadero poder radica en la pasión, la dedicación y la determinación.





La pancarta sobre el Girona de cara al duelo ante Real Madrid. (Foto: X)





¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Girona?

El partido entre Real Madrid y Girona, primero y segundo de LaLiga, respectivamente, se jugará este sábado 10 de febrero en el Santiago Bernabéu desde las 12:30 del mediodía en países como Perú, Colombia y Ecuador. Mientras que en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el duelo dará inicio a las 14:30. En España se podrá ver a partir de las 21 horas.





¿En qué canales ver Real Madrid vs. Girona?





Si deseas disfrutar de toda la previa y el partido completo entre Real Madrid y Girona, por LaLiga, es importante tener en cuenta que solo algunas señales tienen autorización para transmitir el encuentro. Entre estas señales se encuentran DSports (DIRECTV), DGO, SKY Sports, La 1 TVE y Movistar Plus, quienes transmitirán el encuentro para toda América Latina y Europa.





