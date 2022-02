Carlo Ancelotti inició el domingo, el día del Real Madrid vs. Granada, con una mala noticia en el armado de su plantilla en busca de los tres puntos: Casemiro y Lucas Vázquez no estarán en el partido en el estadio Santiago Bernabéu. El club difundió un comunicado para informar a toda la afición que el volante y el polifuncional sufren un problema relacionado con su salud, el mismo que no ha sido especificado hasta el momento.

“Casemiro y Lucas Vázquez no jugarán el encuentro de esta noche entre el Real Madrid y el Granada en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la 23ª jornada de Liga. Los dos jugadores estaban entre los convocados por Ancelotti para este partido, pero son bajas de última hora por gastroenteritis”, explica el parte médico.

Tal como señala la nota oficial de la ‘Casa Blanca’, el brasileño y el español fueron considerados para recibir a los ‘Nazaríes’ en casa. Sin ellos, el DT italiano tiene dos opciones: el equipo se presenta con solo 21 jugadores (tres porteros) o echará mano de de la filial (el Castilla tuvo acción en las primeras horas del domingo).

Casemiro y Lucas Vázquez descartado por Real Madrid. (Foto: Captura)

Los casos de Casemiro y Lucas Vázquez se unen a los previamente conocidos: Ferland Mendy, Karim Benzema y Mariano Díaz, todos siguen en la enfermería. Encima, Real Madrid pierde para este choque a Vinicius Junior. El delantero brasileño es baja obligada por acumulación de tarjetas amarillas.

Sin los futbolistas mencionados, el cuadro merengue pierde hasta el 50% de titulares habituales. Así las cosas, Ancelotti cuenta con Thibaut Courtois en la portería, Eder Militao y David Alaba en el centro de la zaga, Toni Kroos y Luka Modric en el medio sector. El problema para ‘Carletto’ será cómo recompone la zona de ataque.

Sin Benzema (17 goles) ni ‘Vini’ (12 goles), el entrenador debe apostar por Luka Jovic de ‘9′. Para alimentar de balones al serbio deben aparecer Marco Asensio y Eden Hazard. Más atrás, sin Casemiro, se le abren las puertas a Eduardo Camavinga y sin Lucas Vázquez, Dani Carvajal tiene el campo abierto por la banda derecha.





