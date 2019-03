¡Silencia el Bernabéu! Gol del ‘Cucho’ Hernández y grosero error de Nacho en Real Madrid vs. Huesca [VIDEO]

Un gol que silencia todo el Bernabéu. Cuando se creía que con Zidane todo sería alegría, el ‘Cucho’ Hernández deja mudos a todos los fanáticos en el Bernabéu. A los dos minutos del Real Madrid vs. Huesca , la visita se pone en ventaja en el partido con un gol del delantero colombiano a Luca, el hijo de Zinedine Zidane que fue puesto como titular para este duelo liguero.



Terrible error de Nacho, no se sabe que quiso hacer con el balón el zaguero del Madrid. El defensor pierde el balón con Ávila, el jugador centra desde la banda izquierda y ahí aparece el cafetero para poner adelante (1-0) al Huesca sobre un Real Madrid sin reacción.



Zidane hizo varios cambios para este partido de LaLiga y ahí se visto el resultado en los primeros minutos: sorpresa en el Santiago Bernabéu pese a la llegada del técnico galo. No es el técnico, es un Real Madrid que ha dejado de dominar en Europa y también en España.



Real Madrid y Huesca se enfrentan este domingo en un encuentro por LaLiga. Luca Zidane juega su segundo partido como titular en su carrera profesional.





