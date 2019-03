¡Este sí es Isco! El gol del Real Madrid vs. Huesca que calma el Santiago Bernabéu [VIDEO]

Este sí es Isco, aquel jugador que salió del Málaga y maravilló los ojos de los aficionados. Con Lopetegui y Solari no sonreía, con Zidane al menos marca goles. En el Real Madrid vs. Huesca en el Santiago Bernabéu, el centrocampista puso el 1-1 en el partido tras una asistencia de Brahim Díaz, el ex jugador de Pep Guardiola en el Manchester City. Hay partido en LaLiga.



A los 25 minutos, el Real Madrid pudo igualar la cuenta sobre la visita. Primero le pegó Benzema, tapó el arquero, Brahim Díaz cogió el rebote y en vez de pegarle al arco, apareció Isco para igualar el encuentro por el torneo español. Hay ataques para ambos lados en el campeonato.



Hay que recordar que el ‘Cucho’ Hernández había adelantado a la visita tras un gol sobre el portero Luca Zidane, quien no pudo evitar el 1-0 del Huesca sobre el Real Madrid.



Real Madrid y Huesca se enfrentan en el Santiago Bernabéu. Luca Zidane juega su segundo partido como profesional, Isco marca su segundo gol en el segundo mandato de ‘Zizou’.





