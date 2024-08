Real Madrid vs. Las Palmas se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) desde el estadio Gran Canaria por la fecha 3 de LaLiga. El choque tendrá lugar este jueves 29 de agosto desde las 2:30 p.m. (hora peruana). Los ‘merengues’ buscan una nueva victoria para seguir escalando posiciones. Por otro lado, los locales quieren recuperarse de la última caída ante Leganés. Este encuentro será transmitido en América Latina a través de las señales de ESPN, SKY Sports y el servicio streaming de Disney Plus. En España podrás ver el partido de LaLiga vía DAZN. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales pirata. Recuerda que en Depor te brindaremos el minuto a minuto más completo de todos.

Real Madrid entrena para el duelo ante Las Palmas. (Video: Real Madrid TV)