El duelo entre Real Madrid y Leganés fue testigo de un reconocimiento especial del equipo dirigido por Javier Aguirre hacia el de Zinedine Zidane, que el día jueves se proclamó campeón de LaLiga.

El campo de juego del estadio Municipal de Butarque fue testigo del pasillo para el cuadro merengue que ya suma 34 títulos ligueros a lo largo de su historia y que ahora se enfoca en la Champions League.

LA PREVIA DEL PARTIDO

Consumado el título de la liga española tras su victoria sobre Villarreal, Real Madrid cerrará la temporada en España, visitando a un Leganés obligado a ganar para soñar con la permanencia en la máxima categoría. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Municipal de Butarque.

Todo lo que no sea sumar los tres puntos mandaría automáticamente a Leganés a LaLiga SmartBank e incluso consiguiéndolos no hay garantía de salvación, pues el Celta de Vigo no tendría que ganarle a un Espanyol ya descendido.

Sin duda un reto de gran complicación que los blanquiazules afrontan con la moral por las nubes gracias a los últimos resultados, pues han sumado diez puntos de doce posibles con victorias ante dos rivales con aspiraciones europeas como el Valencia y el Athletic Club a domicilio.

El técnico mexicano Javier Aguirre no ha querido desvelar las bajas con las que cuenta el grupo, por lo que podría aparecer por sorpresa alguno de los lesionados las últimas semanas como Guido Carrillo u Óscar Rodríguez, cedido por el Real Madrid.

VIDEO RECOMENDADO

Lionel Messi tras último partido de LaLiga con Barcelona: "Hicimos una autocrítica puertas adentro"

TE PUEDE INTERESAR