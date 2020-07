Real Madrid ya se encuentra listo para disputar la jornada 38 de LaLiga Santander, la cual marcará el fin de la temporada liguera en España y donde podrán sacarle lustre al título obtenido hace tan solo unos días ante Villareal.

En la previa de encuentro ante el Leganés, el club blanco compartió un video en sus redes sociales donde se puede apreciar el ingreso de los futbolistas al bus que lo trasladaría hasta el estadio Municipal de Butarque. Sin embargo, un detalle llamó la atención, ya que casi la totalidad de la plantilla merengue no tenía puesta su mascarilla, objeto cuyo uso es obligatorio tras salir a la vía pública. El único futbolista que cumplió con el protocolo fue el brasileño Casemiro.

Cabe resaltar que en el arribo del plantel merengue a Butarque ya se pudo ver a todos los jugadores con la mascarilla puesta.

LA PREVIA DEL PARTIDO

Consumado el título de la liga española tras su victoria sobre Villarreal, Real Madrid cerrará la temporada en España, visitando a un Leganés obligado a ganar para soñar con la permanencia en la máxima categoría. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Municipal de Butarque.

Todo lo que no sea sumar los tres puntos mandaría automáticamente a Leganés a LaLiga SmartBank e incluso consiguiéndolos no hay garantía de salvación, pues el Celta de Vigo no tendría que ganarle a un Espanyol ya descendido.

Sin duda un reto de gran complicación que los blanquiazules afrontan con la moral por las nubes gracias a los últimos resultados, pues han sumado diez puntos de doce posibles con victorias ante dos rivales con aspiraciones europeas como el Valencia y el Athletic Club a domicilio.

El técnico mexicano Javier Aguirre no ha querido desvelar las bajas con las que cuenta el grupo, por lo que podría aparecer por sorpresa alguno de los lesionados las últimas semanas como Guido Carrillo u Óscar Rodríguez, cedido por el Real Madrid.

Lo que sí es seguro es que retornarán Jonathan Silva, Chidozie Awaziem y José Luis García del Pozo ‘Recio’ tras cumplir las respectivas sanciones que les impidieron estar en la visita al estadio de San Mamés.

Para el Real Madrid el partido será el fin de fiesta tras cumplir su gran objetivo de la temporada, conquistar su trigésima cuarta Liga. En juego la imagen, el respeto a la competición y una racha que ha sido decisiva para dar la vuelta a la clasificación con el regreso del fútbol tras el confinamiento.

VIDEO RECOMENDADO

Manchester United vs Chelsea: GOL de Giroud para el 1-0 por FA Cup (19/07/2020)