No se dan por vencidos. Leganés no quiere irse de primera sin dejar todo en la cancha. Esta vez fue Roger Assale, quien emparejó el encuentro para el conjunto ‘pepinero’ en su duelo ante Real Madrid.

En el minuto 79 apareció nuevamente Jonathan Silva por el sector izquierdo y sacó un centro raso al corazón del área merengue. El balón quedó en pies de Roger Assale, que cruzó su remate ante la salida de Alphonse Aréola.

El futbolista marfileño formado en Young Boys marcó su segundo gol de la temporada con la camiseta del equipo blanco y azul.

LA PREVIA DEL PARTIDO

Consumado el título de la liga española tras su victoria sobre Villarreal, Real Madrid cerrará la temporada en España, visitando a un Leganés obligado a ganar para soñar con la permanencia en la máxima categoría. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Municipal de Butarque.

Todo lo que no sea sumar los tres puntos mandaría automáticamente a Leganés a LaLiga SmartBank e incluso consiguiéndolos no hay garantía de salvación, pues el Celta de Vigo no tendría que ganarle a un Espanyol ya descendido.

Sin duda un reto de gran complicación que los blanquiazules afrontan con la moral por las nubes gracias a los últimos resultados, pues han sumado diez puntos de doce posibles con victorias ante dos rivales con aspiraciones europeas como el Valencia y el Athletic Club a domicilio.

El técnico mexicano Javier Aguirre no ha querido desvelar las bajas con las que cuenta el grupo, por lo que podría aparecer por sorpresa alguno de los lesionados las últimas semanas como Guido Carrillo u Óscar Rodríguez, cedido por el Real Madrid.

Lo que sí es seguro es que retornarán Jonathan Silva, Chidozie Awaziem y José Luis García del Pozo ‘Recio’ tras cumplir las respectivas sanciones que les impidieron estar en la visita al estadio de San Mamés.

