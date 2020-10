Le abrió las puertas. Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, respondió a las publicaciones de la prensa francesa sobre el interés en el joven centrocampista del Olympique de Lyon, Houssem Aouar, al que ve con opciones de jugar un día en el conjunto madridista pero sin espacio en el presente.

Insistió en su mensaje Zidane, no quiere fichajes para esta temporada, cuando fue preguntado por la prensa francesa por un posible interés por Aouar. “No sé que información que tenéis de este jugador, no tengo ninguna duda de que es un grandísimo jugador y a lo mejor un día podría jugar en el Real Madrid”, respondió.

“Pero hoy tenemos esta plantilla y como sabéis mi preocupación son los jugadores que tengo ahora y a partir del 5 ya no habrá estas preguntas”, añadió cerrando la puerta a posibles llegadas.

Houssem Aouar se encuentra en la mira del Real Madrid, según la prensa francesa. (Getty)

Zidane responde por las lesiones

Zinedine Zidane también respondió a la plaga de lesiones que sufre su equipo en el inicio de temporada con un talante optimista y defendiendo la profundidad de su plantilla, de la que dijo tiene “mucho talento pero sobre todo muchísimo corazón”.

Ante las malas noticias que está recibiendo Zidane en una semana en la que ha perdido por lesión a Toni Kroos, Eden Hazard, Dani Carvajal y Álvaro Odriozola, el técnico francés sacó un trasfondo positivo para lanzar elogios a su plantilla.

“Tengo flor de estar aquí, por eso aprovecho cada día y siempre he sido positivo en mi vida, porque me ha dado mucho. Por eso no veo las cosas de forma negativa ni cuando se ponen complicadas las cosas. No nos gusta tener jugadores fuera por lesiones pero de vez en cuando nos toca, hay que aceptar la situación y no vamos a buscar excusas”, explicó.





