Real Madrid vs. Levante: ¿Cómo, cuándo y dónde seguir EN DIRECTO el partido por LaLiga Santander?

Real Madrid y Levante medirán fuerzas este sábado 14 de septiembre por la fecha 4 de LaLiga Santander. El partido, que se disputará en el Santiago Bernabéu, empezará a las 6:00 horas en Perú con transmisión vía ESPN y ESPN Play, mientras que en España todo arrancará a las 13:00 horas vía Movistar+, Movistar LaLiga y MiTele En Vivo.

Depor , desde su página web, seguirá el minuto a minuto del Real Madrid vs. Levante por LaLiga Santander , con todos los goles, declaraciones, jugadas polémicas y más detalles que necesitas saber para poder ver el partido de fútbol en vivo y en directo.

Los dirigidos por Zinedine Zidane vienen de igualar 2-2 con Villarreal en la última jornada del certamen doméstico, un resultado que les permitió llegar a los cinco puntos de nueve posibles.



En ese partido, Gareth Bale , además de anotar los dos goles del ‘club blanco’ , vio la roja y por ende no podrá estar en el Real Madrid vs. Levante por LaLiga Santander. Otros que estarán ausentes en el duelo serán Luka Modric y Federico Valverde , quienes tienen lesiones musculares, según comunicados que la propia ‘Casa Blanca’ compartió en Twitter.

Pero no todo es malo para el conjunto merengue. Y es que Eden Hazard y James Rodríguez ya volvieron a entrenar con el grupo luego de que se recuperaran de sus respectivas lesiones, lo que hace pensar que podrían estar disponibles para el encuentro de este fin de semana y/o del próximo miércoles 18 de septiembre ante el PSG por la primera fecha del Grupo A de la Champions League.

Levante , por otro lado, llega al partido con el Real Madrid teniendo la moral a tope, pues la victoria 2-0 ante el Real Valladolid por la tercera jornada de LaLiga Santander significó el segundo triunfo consecutivo del club en el certamen, sirviéndole de mucho, pues sumó seis puntos.

Dicho esto, los ‘Granotes’ agotarán esfuerzos en calidad de visitante para continuar con la racha de buenos resultados.



¿Dónde se jugará el partido entre Real Madrid vs. Levante por LaLiga Santander?

Real Madrid y Levante se enfrentarán en el Santiago Bernabéu por la cuarta fecha de LaLiga Santander. Este escenario deportivo puede albergar 81,044 espectadores.

Alineaciones posibles del Real Madrid vs. Levante

Real Madrid : Thibaut Courtois, Marcelo, Sergio Ramos, Raphael Varane, Dani Carvajal, Toni Kroos, Casemiro, James Rodríguez, Eden Hazard, Vinicius Junior y Karim Benzema.

DT: Zinedine Zidane.

Levante : A. Fernández, Jorge Miramón, R. Vezo, Postigo, C. Clerc, Rochina, N. Vukcevic, Campaña, J. Morales, Roger y Borja Mayoral.

DT: Paco López.



¿Dónde y cómo seguir en vivo el partido entre Real Madrid vs. Levante por LaLiga Santander

Perú: 06:00 horas vía ESPN y ESPN Play

España: 13:00 horas vía Movistar+, Movistar LaLiga y MiTele En Vivo

México: 06:00 horas (en Ciudad de México) vía Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Argentina: 08:00 horas vía ESPN y ESPN Play

Brasil: 08:00 horas (en Brasilia) vía Watch ESPN Brasil y ESPN no Brasil

Colombia: 06:00 horas vía ESPN y ESPN Play

Chile: 08:00 horas (en Santiago) vía ESPN y ESPN Play

Ecuador: 06:00 horas (en Quito) vía ESPN y ESPN Play

Uruguay: 08:00 horas vía ESPN y ESPN Play

Venezuela: 07:00 horas vía ESPN y ESPN Play

Bolivia: 07:00 horas vía ESPN y ESPN Play