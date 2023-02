Real Madrid viene atravesando por uno de los momentos más exigentes de la temporada. Juega Liga, Copa, pronto disputará el Mundial de Clubes y en unas semanas más los octavos de final de la Champions League. Semejante situación ha sacado de quicio a Carlo Ancelotti, que en la previa del partido ante Mallorca, en el estadio Son Moix, se ha quejado ante el organizador del campeonato por el horario del partido ante el cuadro balear, tras haber jugado el jueves en la competición doméstica ante el Valencia en un encuentro que acabó a las 11 de la noche (España) en el Santiago Bernabéu.

“No estamos contentos de jugar con menos de 72 hora, no me parece correcto. Lo tenemos que hacer porque hay que hacerlo pero qué mínimo que descansar 72 horas. Jugar domingo a las dos, no me parece correcto”, criticó.

El técnico italiano apuntó a la seguridad defensiva del Mallorca como a una de las grandes virtudes a superar de su próximo rival. Jugando de local, el equipo del mexicano Javier Aguirre es el segundo menos goleado, con seis goles recibidos en nueve encuentros en Son Moix.

“Es un dato bastante claro, es un equipo que defiende muy bien, disfruta de la contra y está haciendo una temporada muy bonita gracias a que es sólido atrás. Tendremos que manejar bien el balón. El movimiento en ataque es una clave para el partido”, aseguró.

Molesto por el calendario que está asumiendo su equipo, que puede llegar a jugar hasta ocho encuentros en los 28 días del mes de febrero, ‘Carletto’ compareció ante los medios más serio de lo habitual.

“Estamos focalizados en la evaluación del cansancio, entonces mucho más que un trabajo físico es trabajo de recuperación. No hay tiempo para entrenar, los partidos ayudan a mejorar la condición física y a evaluar el cansancio de los jugadores. Es más importante el trabajo de fisio y doctores en este momento que el del entrenador. Y después, si eres católico, rezar un poco viene bien”, ironizó sobre el riesgo de lesiones que asumen sus jugadores tras perder para Mallorca a Eder Militao y Karim Benzema.

No dio por cerrada la renovación del delantero francés, capitán madridista, pero le ve acabando su carrera en el club: “La idea general es que las leyendas como Karim se queden en el Real Madrid hasta el final de su carrera”.

Pese a la carga de partidos, Ancelotti afirmó que su equipo “ha recuperado sensaciones buenas”, y dejó claro que, si Luka Modric o Toni Kroos son suplentes en Mallorca, no es por dar prioridad al inminente Mundial de Clubes.

“Pueden descansar sí, para jugar otro partido no porque el partido más importante es el de Mallorca. Mañana juega el equipo mejor para mí. Puede ser con Modric y Kroos o sin ellos. Si les doy descanso no es por la semifinal de la Copa del Mundo. Ganar, significaría jugarlo con más confianza de lo normal”, manifestó.





