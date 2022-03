Real Madrid vs. Mallorca se enfrentan (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) en el partido de la jornada 28 de LaLiga Santander este lunes 14 de marzo del 2022 desde las 3:00 p.m. (horario peruano) en el estadio de Son Moix. Sigue la transmisión y narración del encuentro por la señal de ESPN, ESPN Play y Star Plus. Mientras que en España podrás seguir el encuentro por Movistar Vamos. Mira las principales incidencias del choque por el minuto a minuto de Depor.com.

Los ‘Blancos’ volverán a la acción después de conseguir una hazaña importante frente a PSG en la Champions League. El equipo de Carlo Ancelotti venció 3-1 en el estadio Santiago Bernabeú y clasificó a los cuartos de final del torneo.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Mallorca?

México – 2:00 p.m.

Perú – 3:00 p.m.

Ecuador – 3:00 p.m.

Colombia – 3:00 p.m.

Venezuela – 4:00 p.m.

Bolivia – 4:00 p.m.

Argentina – 5:00 p.m.

Chile – 5:00 p.m.

Uruguay – 5:00 p.m.

Paraguay – 5:00 p.m.

Brasil – 5:00 p.m.

España – 9:00 p.m.

Para el duelo liguero, el DT italiano recuperó al centrocampista brasileño Casemiro y el lateral francés Ferland Mendy. Ambos se perdieron el compromiso internacional, pero están listos para entrar en el equipo. Del mismo modo, Toni Kroos aparece entre los convocados.

En tanto, Mallorca acumuló cuatro derrotas seguidas en LaLiga para quedar cerca de la zona del descenso. Con 26 puntos, dos más que Cádiz (hoy descendería), el técnico Luis García Plaza confía en jugadores claves como Take Kubo, Kang in Lee y Vedat Muriqi para salir del mal momento.

Real Madrid vs. Mallorca: canales de transmisión

Para ver los partidos de LaLiga Santander hay tres opciones en los canales de habla hispana. Si vives en España puedes seguirlo a través de Movistar LaLiga que cuenta con varias señales para ver en HD todos los partidos. Si te encuentras en México y Centroamérica puedes verlo únicamente vía Sky Sports HD, que desde hace varios años transmite los partidos del Real Madrid, Barcelona y todos los clubes españoles. Finalmente, en Sudamérica podrás seguir todos los partidos del fútbol español vía ESPN.

¿Dónde ver online el partido Real Madrid vs. Mallorca por LaLiga?

Para ver la transmisión online del partido entre Real Madrid y Mallorca puedes hacerlo a través de dos señales. Si te encuentras en territorio español deberás seguir este partido vía Movistar Plus, pues Movistar es el único canal que cuenta con todos los derechos de transmisión de LaLiga Santander; de otro lado, si vives en Latinoamérica puedes seguir este partidazo por la señal online de Star Plus. Recordemos que desde mediados de 2021 este canal, propiedad de Disney, transmite todos los eventos deportivos en su plataforma digital, incluso algunos que no son televisados.

Real Madrid vs. Mallorca: posibles alineaciones del partido

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Fede Valverde o Kroos, Modric; Rodrygo, Vinícius y Benzema.

Mallorca: Sergio Rico; Maffeo, Raíllo, Valjent, Jaume Costa; Antonio Sánchez, Baba, Dani Rodríguez; Kubo, Muriqi y Kang in Lee.

¿Dónde jugarán Real Madrid vs. Mallorca por LaLiga?





