Dani Ceballos cerró la temporada en Inglaterra con un título. El volante fue titular en la victoria del Arsenal sobre Chelsea por 2-1 en la final de la FA Cup, y en medio de las celebraciones por la conquista, el jugador se animó a brindar detalles del próximo movimiento que realizará en su carrera, pues tiene contrato vigente con Real Madrid.

El mediocampista señaló en una entrevista con el programa radial El Larguero que se contactará con Florentino Pérez, presidente de la ‘Casa blanca’, en los próximos días. La idea es definir su futuro con miras a la campaña 2020-21, que empezará en solo unas semanas.

“Me han llamado desde el Real Madrid, Florentino Pérez. He quedado con él para hablar después del partido frente al Manchester City, sobre mi futuro”, aseguró Dani Ceballos al espacio que se emite en la Cadena Ser de España.

El campeón de la FA Cup reiteró que desea tener continuidad en el equipo que defenderá en el siguiente curso. “Quiero jugar 35 partidos”, explicó el medio ofensivo, quien desea tener su oportunidad en la Eurocopa con la selección de Luis Enrique.

Dani Ceballos opina sobre Real Madrid

El volante destacó la conquista realizada por el equipo comandado por Zinedine Zidane. “Al final llega de ganar el título más importante de la temporada que es LaLiga”, destacó el futbolista de 23 años.

La compañía de Héctor Bellerín

La convivencia en Inglaterra fue menos pesada para Dani Ceballos gracias a la presencia de su compatriota Héctor Bellerín, lateral derecho del Arsenal. El marcador de los ‘Gunners’ también entró en la conversación con El Larguero.

“Se lo dedica también a Héctor Bellerín, ay si no fuera por mí, porque aquí el inglés no se le da muy bien (...) le he alquilado mi casa a buen precio”, bromeó el defensa de los ‘Cañoneros’ sobre el apoyo brindado al mediocampista.

