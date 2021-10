Cambios en la alineación titular por emergencia en el conjunto de Carlo Ancelotti de cara al Real Madrid vs. Osasuna de este miércoles. El centrocampista croata Luka Modric no jugará esta noche el partido de Liga Santander, perteneciente a la undécima jornada del certamen, según ha informado el club madridista en un breve comunicado.

“El croata no disputará el partido de esta noche contra Osasuna. Modric no jugará el encuentro de esta noche (...) Modric estaba entre los convocados por Ancelotti para este partido pero es baja de última hora”, indicó el Real Madrid, que no ofreció más detalles de la ausencia del centrocampista.

Modric ha disputado esta temporada un total de nueve partidos, seis en Liga y tres en la Champions League. Un total de 640 minutos en los que ha repartido dos asistencias. Ante el FC Barcelona, en el último encuentro de los ‘blancos’, disputó los 90 minutos.

Real Madrid vs. Osasuna: la previa del partido

Las acciones se desarrollarán en el Estadio Santiago Bernabéu y el árbitro César Soto Grado se encargará de impartir justicia. El nivel mostrado por los merengues en la temporada no ha sido muy regular, pero igual han sabido mantenerse en la parte alta de posiciones de LaLiga Santander, incluso con un partido menos.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti llega motivado a esta nueva presentación, luego de la victoria en el Clásico ante Barcelona, pero no hay tiempo para celebraciones. Los futbolistas del Real Madrid tienen que estar concentrados a pleno para no perder el paso ante Osasuna, una de las sorpresas del campeonato.

Los ‘Rojillos’ han demostrado una importante eficacia en cuanto a los resultados y actualmente se encuentran en la sexta casilla con 18 puntos, aunque con la gran posibilidad de superar a los madrileños (2° con 20 unidades) en la clasificación con una victoria. Sin duda, una motivación extra.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.