Real Madrid vs Osasuna: fecha, hora y canales de transmisión por fecha 6 de LaLiga Santander 019

Real Madrid vs. Osasuna EN VIVO: ver la fecha del partido, canales TV y horarios de transmisión ONLINE EN DIRECTO este miércoles 25 de setiembre en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 6 de LaLiga Santander 2019. Con algunas bajas, los dirigidos por Zinedine Zidane van por un nuevo triunfo, vía DirecTV y Movistar LaLiga, en duelo programado para las 2:00 p.m. hora peruana y mexicana. En España va a las 9:00 p.m.

Los merengues, por ejemplo, no tendrán la presencia de Marcelo ni Ferland Mendy. Este último terminó con molestias tras el choque ante Sevilla en el Sánchez Pizjuán y, a través de su página web oficial, la 'Casa Blanca' reportó que tiene una "lesión muscular en el aductor de la pierna izquierda".

Real Madrid vs. Osasuna: canales y horarios en el mundo

Perú: 2:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Chile: 3:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

La lesión de Mendy en el primer equipo del Real Madrid, sumada a la baja de Marcelo por cervicodorsalgia, dejan al técnico Zidane con un problema en el lateral izquierdo no solo frente a Osasuna, sino también ante el Atlético de Madrid, con el cual se mide este fin de semana. Las opciones de Nacho Fernández o Fran García, del Castilla, son latentes.

La última vez que Nacho jugó titular de lateral izquierdo fue el 6 de octubre de 2018, en la jornada 8 de LaLiga con triunfo 1-0 ante Alavés. La llegada del brasileño Militao le ha convertido en cuarto central y última opción para 'Zizou' en el centro de la defensa, lo que ha provocado una caída en minutos respecto a temporadas pasadas.

"No estoy preocupado, pero me molestan las lesiones musculares porque no quiero a mis jugadores lesionados", dijo el DT del Real Madrid en rueda de prensa. "Tenemos que aceptar que esto puede pasar. Los partidos exigen mucho y cuando veo a mis jugadores, es que no descansan nunca. Entrenan, juegan aquí y juegan con sus selecciones", añadió.

Por su parte, el plantel del Osasuna viene de empatar sin goles frente al Betis en condición de visitante. Hay que tener en cuenta que, en El Sadar como local, le empató 2-2 al Barcelona y peleándole de igual a igual a los de Ernesto Valverde.

Real Madrid vs. Osasuna: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Ramos, Nacho; Valverde, Kroos, Lucas Vázquez; Bale; Jovic y Benzema.



Osasuna: Rubén; Nacho Vidal, Aridane, Roncaglia, Estupiñán; Moncayola, Mérida, Torres, Rubén García; Brandon y Chimy Ávila.

(Con información de EFE)

