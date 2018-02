Un intercambio de figuras que puede dar la hora en el mercado de fichajes de verano en Europa. Real Madrid ya no habla de Casemiro como si fuera esa roca que permitía jugar a los talentosos del equipo de Zidane y PSG tampoco elogia a Julian Draxler , como cuando pagó los 40 millones de euros al Schalke 04 por el pase del seleccionado alemán. Con 24 años, Draxler no es indiscutible en un equipo lleno de jugadores de buen nivel, por lo que – de acuerdo a medios franceses – el volante podría ser la pieza de recambio que necesitan los parisinos.



Draxler no tiene cupo fijo en el PSG de Emery, mientras que de mudarse al Bernabéu, podría jugar un gran jugador de recambio. En Francia se asegura que Al Khelaifi hará una oferta a Florentino Pérez que no podrá resistirse. ¿De cuánto estamos hablando? Nada menos que 100 millones de euros más Draxler por la ficha de Casemiro, un jugador indiscutible en la cúpula del Real Madrid , pero que ante semejante oferta, podría dársele vía libre a su partida.



La posible llegada de Draxler daría un nuevo aire a los madridistas, que apenas cuenta con el ritmo de juego de Luka Modric y Toni Kroos. Mateo Kovavic también es otro jugador para el mediocampo, pero los niveles son totalmente distintos. A ello, Draxler le inyectaría otro fútbol para la próxima temporada al Real Madrid. ¿Llegará a darse el pase en el futuro?



Casemiro es uno de los ‘mimados’ de Zidane, puesto que lo tiene desde sus inicios en el Castilla. No obstante, hasta la fecha no es segura la continuidad de ‘Zizou’ para la próxima temporada. Todo puede darse y cuando Florentino Pérez piensa en figuritas, muy a menudo lo hace sin el consentimiento de los entrenadores. Solo tienen que acatar para él.