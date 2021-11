Canales Real Madrid vs. Rayo Vallecano EN VIVO: a qué hora ver transmisión de LaLiga 2021

Real Madrid vs. Rayo se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este sábado 6 de noviembre de 2021 por la fecha 13 de LaLiga Santander 2021 en partido que se llevará a cabo en el estadio Santiago Bernabéu del distrito de Chamartín. El partido está programado para las 3 de la tarde (hora peruana y seis horas más en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN 3, Star Plus, SKY Sports México y Movistar para España. Revisa la siguiente tabla de horarios y canales.

Los 21 goles a favor en los cuatro últimos partidos del Real Madrid ante el Rayo en su casa presentan un escenario para recuperar confianza y a Karim Benzema para seguir lanzado hacia su primer trofeo de máximo goleador de LaLiga Santander. Pidió el cambio en Champions tras poner su nombre al tanto mil del club blanco en la competición.

Los 21 goles a favor en los cuatro últimos partidos del Real Madrid ante el Rayo en su casa presentan un escenario para recuperar confianza y a Karim Benzema para seguir lanzado hacia su primer trofeo de máximo goleador de LaLiga Santander. Pidió el cambio en Champions tras poner su nombre al tanto mil del club blanco en la competición.

Real Madrid vs. Rayo Vallecano: horarios y canales

PAÍS HORA CANAL Perú 15:00 ESPN 3, Star Plus Colombia 15:00 ESPN 3, Star Plus Ecuador 15:00 ESPN 3, Star Plus Argentina 17:00 ESPN 3, Star Plus Uruguay 17:00 ESPN 3, Star Plus Chile 17:00 ESPN 3, Star Plus España 21:00 Movistar LaLiga México 14:00 SKY Sports

En la previa del partido, Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, reconoció el estado de Eden Hazard ante sus continuas suplencias y elogió su actitud en los entrenamientos para asegurar que “va a tener minutos”, sin desvelar si será como titular ante el Rayo Vallecano.

“El jugador no está contento, está claro. Tiene calidad y está entrenando bien, es profesional, serio y merece tener minutos por lo que está haciendo. Va a tenerlos si sigue así y tiene fe. Puede ser mañana titular pero lo importante es que esté enchufado. Lo siento porque es bastante fácil meter a un jugador en el banquillo que no es profesional en el entrenamiento y él lo es”, aseguró en rueda de prensa.

Sin desvelar el nombre de uno de los jugadores que calentó 40 minutos y no saltó al césped del Santiago Bernabéu ante el Shakhtar el pasado miércoles, Ancelotti dejó una reflexión. “Ayer hablé con un jugador y me dijo una cosa muy interesante, a veces se cambia a un jugador porque no juega bien y lo entiende. Entonces, ¿por qué te enfadas si te cambian?”.

“Me dijo que un jugador que no se enfada, no es un jugador. Si lo cambian o no entra al partido tiene que enfadarse, con el entrenador, no con la persona. Yo me enfadaba con Capello cuando no me ponía y me decía que, cuando fuese entrenador, lo entendería. Ahora lo entiendo muy bien”, manifestó.

Pese a los síntomas de cansancio mostrados por su equipo en la Liga de Campeones, especialmente de un centro del campo que estuvo por debajo del rival en el apartado físico, Ancelotti defendió a sus titulares.

“Los cambios se hacen para tener motivados a los jugadores, las rotaciones son para dar descanso. No me parece que el equipo esté muy cansado. En el último partido hice solo dos cambios porque no quería cambiar la dinámica del partido, que estaba controlado en mi opinión. La media no la he cambiado mucho porque Valverde no está disponible y Modric, Casemiro y Kroos lo estaban haciendo bien”, valoró.





