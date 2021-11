Eden Hazard llegó al Real Madrid a mediados de 2019 con el objetivo de convertirse en un indiscutible para el entrenador de turno. Sin embargo, dos años después, el internacional con Bélgica ha sido relegado al banco de suplentes y casi no cuenta para Carlo Ancelotti. Semejante situación tiene muy molesto al futbolista belga, tal como ha reconocido este viernes el técnico italiano. De cara al partido de LaLiga ante el Rayo Vallecano, ‘Carletto’ le dará minutos de juego, pero no ha develado si el ‘Duque’ será titular el sábado en el estadio Santiago Bernabéu.

“El jugador no está contento, está claro. Tiene calidad y está entrenando bien, es profesional, serio y merece tener minutos por lo que está haciendo. Va a tenerlos si sigue así y tiene fe. Puede ser mañana titular pero lo importante es que esté enchufado. Lo siento porque es bastante fácil meter a un jugador en el banquillo que no es profesional en el entrenamiento y él lo es”, aseguró en rueda de prensa.

Sin desvelar el nombre de uno de los jugadores que calentó 40 minutos y no saltó al césped del Santiago Bernabéu ante el Shakhtar el pasado miércoles, Ancelotti dejó una reflexión. “Ayer hablé con un jugador y me dijo una cosa muy interesante, a veces se cambia a un jugador porque no juega bien y lo entiende. Entonces, ¿por qué te enfadas si te cambian?”.

“Me dijo que un jugador que no se enfada, no es un jugador. Si lo cambian o no entra al partido tiene que enfadarse, con el entrenador, no con la persona. Yo me enfadaba con Capello cuando no me ponía y me decía que, cuando fuese entrenador, lo entendería. Ahora lo entiendo muy bien”, manifestó.

En lo que va de LaLiga, Hazard ha sumado ocho apariciones (cuatro como titular) y tuvo la oportunidad de jugar en una ocasión en la Champions League. Además, acumuló cuatro presentaciones con la selección de Bélgica, entre Eliminatorias Qatar 2022 y la UEFA Nations League.

Cabe recordar que Hazard llegó al Real Madrid en el mercado de fichajes de verano de 2019, con la ilusión de comandar al primer proyecto post Cristiano Ronaldo. Sin embargo, las lesiones han sido su lastre y hoy su nombre ya se encuentra en la rampa de salida.





