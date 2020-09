No hay nada como volver al lugar donde has sido feliz. Esta disyuntiva tendrá Martín Odegaard este domingo porque vuelve a entrar a una convocatoria del Real Madrid para el partido de LaLiga Santander nada más y nada menos que ante su ex, la Real Sociedad, donde el noruego se consagró y ganó un puesto para retornar a la plantilla ‘blanca’.

Zinedine Zidane confirmó a los jugadores que viajarán hasta el País Vasco para afrontar el primer duelo de LaLiga que sostendrán tras haber descansado en la primera jornada debido al permiso que les otorgaron tanto a los de Chamartín como al Barcelona, Atlético de Madrid (por Champions) y Sevilla (por Europa League). Entre las sorpresas está el atacante noruego.

Odegaard fue convocado por Zidane para afrontar este duelo en Anoeta aprovechando que por la coyuntura que se vive, los jugadores restantes en la lista de 23 podrán estar sentados en el banquillo de suplentes para los duelos ligueros.

Sorpresas en la convocatoria

La sorpresas de la lista de ‘Zizou’ fueron muchas, entre ellas resalta la ausencia de Eden Hazard. La figura del equipo quedó fuera porque continúa trabajando en su recuperación en las molestias que lo aquejan. Otros de los que no viajaron fueron Mariano (amigdalitis), Asensio (edema en rodilla izquierda), Isco (sentido) y Lucas Vázquez, quien estuvo al margen durante toda la semana.

Pero quienes sí entraron en la lista fueron, además de Odegaard, Borja Mayoral, quien tiene toda la aprobación de Zidane para quedarse en el Real Madrid y pelear el puesto de suplente de Benzema, ganándole cuerpos al serbio Luka Jovic, también en lista.

Tres canteranos también entraron en lista: Altube, tercer portero, Arribas y Marvin, dos de las perlas que brillaron con el juvenil campeón de la Youth League y llamadas a ser cracks a medio plazo.