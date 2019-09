'Chicharito' Hernández volverá a verse con Real Madrid: la 'amenaza' para Zidane y sus excompañeros

► Luis Suárez: de las noches de alcohol, a convertirse en el mejor '9' del mundo por una promesa de amor [PERFIL]



El partido entre Real Madrid vs Sevilla de este domingo, válido por la fecha 5 de LaLiga Santander 2019, estará marcado por la presencia del 'Chicharito' Hernández , un jugador que perteneció a la 'Casa Blanca' hace unos años y que ha afirmado que no tendrá reparos en celebrar un gol si es que le toca marcar en el arco de Courtois.



El delantero mexicano volvió al fútbol español en el pasado mercado de fichajes y se encuentra muy motivado por el gol que viene de marcar a mitad de semana en la Europa League. El también exjugador del United quiere que 'su' Sevilla siga siendo el único líder de LaLiga Santander.



“Si me toca jugar y marcar, lo celebraré como he celebrado todos los goles que he marcado a los clubes donde he jugado. No es una falta de respeto, el celebrarlo no quiere decir que no sea un club especial para mí", dijo el 'Chicharito' Hernández a 'COPE' sobre la posibilidad de anotar ante Real Madrid.



Sobre su paso por el Real Madrid

"Estaba cedido y Manchester United y Real Madrid no se pusieron de acuerdo. Cosas de directivas, no fueron cuestiones mías. Creo que he tenido una buena carrera desde entonces y ahora de hecho he vuelto a LaLiga y a otro club importante como el Sevilla, que era una de las cosas que quería", dijo el mexicano a Cope.

El partido entre Real Madrid y Sevilla será transmitido por DirecTV, Sky, Movistar y beIN Sports desde las 2 de la tarde (hora peruana, mexicana y 9 de la noche en España). Los dirigidos por Zidane buscarán lavarse la cara tras la goleada recibida a mitad de semana ante el PSG por la Champions League.

